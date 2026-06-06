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VIDEO | Nicușor Dan după ce o mină marină a explodat în Portul Constanța: „Rusia este țara agresoare, Ucraina se apără”

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

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Nicușor Dan după ce o mină marină a explodat în Portul Constanța: „Rusia este țara agresoare, Ucraina se apără”

Președintele Nicușor Dan s-a deplasat sâmbătă la Constanța pentru o ședință de lucru în care se analizează incidentul provocat de dronele marine ucrainene care au explodat în Portul Constanţa şi în largul Mării Negre.

Am avut o dronă ucraineană parte dintr-un set de patru drone ucrainene care au pierdut controlul. Erau încărcate cu explozibil. Ucraina este țara agresată. Pentru orice fel de evenimente care apar responsabilă este Rusia pentru că este țara agresoare și Ucraina se apară.

De ce pentru informația de la ora 6.00 s-a intervenit la 10.00? în urma informației, primele echipaje cu specialiști au ajuns la 6.46 și ele au început activitățile potrivit protocoalelor, prima fiind degajarea perimetrului posibil afectat”, a declarat ulterior președintele Nicușor Dan.

„A existat o speculație că cele patru drone urmăreau un vas din flota fantomă a Rusiei care venea să descarce petrol la Rompetrol. Nu este un vas din flota fantonă, este un vas care a făcut tipul aceasta de trasee comerciale între Novorosisck și Rompetrol. Nu este definit de UE sau SUA în lista de sancțiuni. Ancheta despre ce s-a întâmplat și cum au ajuns dronele, vom avea un răspuns în 7-10 zile.

Cât este de pregătită România pentru acest tip de evenimente? Este o tehnologie nouă care a fost dezvoltată în contextul acestui război. Suntem într-o situație ca la dronele aeriene, ne adaptăm la tehnologia pe care acest război a generat-o. România este în cursul unui program de înzestrare”, a mai spus șeful statului.

foto – cu rol ilustrativ

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