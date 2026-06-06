LIVE VIDEO | SC Popești-Leordeni – CSM Unirea Alba Iulia, finala de foc a barajului de promovare în Liga 2 de fotbal

Stadionul „Inter Gaz” din Popești-Leordeni găzduiește, sâmbătă, 6 iunie 2026, de la ora 17.30, una dintre cele mai importante partide ale finalului de sezon fotbalistic din România.

SC Popești-Leordeni și CSM Unirea Alba Iulia dispută finala barajului de promovare, meciul care va decide ultima echipă ce va obține accesul în ediția viitoare a Ligii 2.

Ambele formații au ajuns în ultimul act după prestații convingătoare în semifinale. Gruparea ilfoveană a trecut cu 3-2 de Șoimii Gura Humorului, într-un meci spectaculos și intens, în timp ce CSM Unirea Alba Iulia a impresionat prin victoria categorică obținută în deplasare, 3-0 cu Minerul Lupeni.

Pentru SC Popești-Leordeni, partida reprezintă o nouă șansă de a face pasul spre eșalonul secund după mai multe tentative ratate în ultimii ani. Echipa pregătită de Petre Pașculea traversează o perioadă excelentă, fiind neînvinsă de 11 jocuri și având un parcurs solid în play-off, unde a acumulat șase victorii și două remize. Moralul este ridicat în tabăra gazdelor, iar experiența acumulată în precedentele campanii de promovare poate reprezenta un avantaj important într-un duel decisiv.

De partea cealaltă, CSM Unirea Alba Iulia vine după una dintre cele mai bune prestații ale sezonului. Formația antrenată de Dragoș Militaru a dominat semifinala de la Lupeni și și-a confirmat statutul de echipă aflată într-o formă foarte bună. Tehnicianul albaiulienilor a transmis că echipa a pregătit toate scenariile posibile, inclusiv eventualele lovituri de departajare, semn al importanței uriașe acordate acestui meci.

Partida este transmisă în direct, în format LIVE VIDEO, pe YouTube FRF TV.

sursa foto: CSM Unirea Alba Iulia / Facebook

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