Volei Alba Blaj, 100 de meciuri în Europa! Jubileu remarcabil la partida cu CSO Voluntari, din sferturile Cupei CEV, în „Alba Blaj” Arena!
Volei Alba Blaj, „mândria” Albei, va bifa 100 de meciuri în Europa, tocmai în fața fanilor, la partida cu CSO Voluntari, din „Alba Blaj” Arena, manșa tur din sferturile de finală ale Cupei CEV, din 19 februarie!
O bornă rotundă și un moment superb pentru formația blăjeană, care se prezintă la cel mai înalt nivel al voleiului european și în același timp a pus Blajul alături de nume mari ale sportului de lângă fileu de pe „Bătrânul Continent”, câștigând respect și apreciere
Un jubileu remarcabil pentru formația din „Mica Romă”, echipa care a dominat voleiul feminin autohton în ultimii 15 ani. Până în prezent s-au adunat 99 de confruntări europene, în toate cele 3 competiții, cele mai multe fiind în Liga Campionilor (grupe și preliminarii) – 53, apoi în CEV – 40 și Cupa Challenge – 6, un bilanț de 55 de victorii și 44 de înfrângeri.
*15 ani de existență, 15 trofee și 5 finale europene!
Un palmares impresionant pentru CSM Volei Alba Blaj, care în 15 ani de existență a realizat performanțe incredibile, cu 5 finale europene și cel mai important rezultat al voleiului românesc după 1989, vicecampioana Europei în 2018! Utlima finală a disputat-o anul trecut, în Cupa CEV, cu Igor Gorgonzola Novara (1-3, 0-3). Pe plan intern în panoplia clubului sunt 8 titluri naționale, 5 Cupe ale României (4 eventuri) și două Supercupe.
Dar iată bornele simbolice ale acestei campanii europene
*meciul 1: 2-3 cu Volley Koniz (în Elveția), în CEV Cup (16-imi de finală), în 12 noiembrie 2014;
*meciul 10: 3-1 cu Rocheville Le Cannet Franța (acasă), în grupele Ligii Campionilor, în 27 ianuarie 2016 (la Sibiu):
*meciul 20: 3-0 cu Developres SkyRes Rzeszow (în Polonia), grupele Ligii Campionilor, în 11 ianuarie 2018;
*meciul 30: 0-3 cu Stuttgart (în Germania), în preliminariile Ligii Campionilor, în 13 noiembrie 2018;
*meciul 40: 0-3 acasă cu Conegliano, grupele Ligii Campionilor, în 27 noiembrie 2019 (la Tg. Mureș);
*meciul 50: 0-3 cu Iesilyurt Istanbul, în deplasare, returul finalei Cupei Challenge, în 24 martie 2021;
*meciul 60: 1-3 cu Vero Volley Milano, grupele Ligii Campionilor, în 21 decembrie 2022 (la Tg. Mureș);
*meciul 70: 0-3 cu Scandici (în Italia), în returul finalei Cupei CEV, în 12 aprilie 2023;
*meciul 80: 0-3 cu LSK Commercecon Lozd (acasă), în grupele Ligii Campionilor, în 11 ianuarie 2024;
*meciul 90: 3-2 cu Vasas Obuda Budapesta (deplasare), în turul semifinalelor Cupei CEV, în 4 martie 2025;
