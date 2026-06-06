Ştirea zilei

VIDEO | Viceprimarul Adina Cristina Toma, copilot în sesiunea de antrenamente de la Super Rally 2026 – Trofeul Alba Iulia: „O experiență unică”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 38 de minute

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Viceprimarul Adina Cristina Toma, copilot în sesiunea de antrenamente de la Super Rally 2026 – Trofeul Alba Iulia

Sâmbătă, 6 iunie 2026, Adina Cristina Toma a participat la sesiunea de antrenamente din cadrul Super Rally 2026 – Trofeul Alba Iulia.

În cadrul evenimentului, aceasta a ocupat locul de copilot al lui Alex Filip.

„A fost o experiență unică, spectaculoasă, n-am avut nicio secundă teamă, fiind pe mâna unui pilot atât de experimentat ca Alex”, a declarat la „cald”, după momentul amintit, viceprimarul Adina Cristina Toma.

Super Rally, singurul campionat național de motorsport desfășurat exclusiv pe circuit urban, în centrul orașelor, creat în urmă cu un deceniu de legendarul Mihai Leu, debutează în noul sezon în acest weekend, odată cu Trofeul Alba Iulia.

La startul competiției se vor alinia 24 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv.

Este pentru al patrulea an consecutiv când Alba Iulia găzduiește o etapă din Campionatul Național de Super Rally și pentru al treilea an la rând când deschide sezonul competițional, cu startul de pe Bulevardul 1 Decembrie.

Campionatul național Super Rally, creat de Mihai Leu în 2017, este continuat de familia sa, Marco și Anna Leu organizând campionatul împreună cu Federația Română de Automobilism Sportiv.

În acest sezon, competiția va mai ajunge la Hunedoara, Timișoara și București.

foto-video: Cosmin Szekely

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