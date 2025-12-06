Volei Alba Blaj – CSM București 3-0, în Divizia A1 | Campioana, succes lejer la ultima reprezentație internă a anului

Volei Alba Blaj – CSM București 3-0, în Divizia A1 | Campioana a realizat un succes lejer la ultima reprezentație internă a anului

Campioana României, Volei Alba Blaj, a învins CSM București, scor 3-0 (25-20, 25-21, 25-21), în „Alba Blaj” Arena, într-un meci contând pentru penultima rundă a turului sezonului regular în Divizia A1

Echipa din „Mica Romă” este lider, cu 21 de puncte

În acest an, echipa din „Mica Romă” mai are două confruntări în competițiile interne, în deplasare cu Rapid (duminică, 14 decembrie, ora 18.00, televizat) – în Divizia A1 și, la Constanța, în sferturile Cupei României (miercuri, 17 decembrie).

