Volei Alba Blaj – CSM București 3-0, în Divizia A1 | Campioana, succes lejer la ultima reprezentație internă a anului
Campioana României, Volei Alba Blaj, a învins CSM București, scor 3-0 (25-20, 25-21, 25-21), în „Alba Blaj” Arena, într-un meci contând pentru penultima rundă a turului sezonului regular în Divizia A1
Citește și: FOTO: Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul 1-3, în Liga Campionilor | Spectacol și meci de gală în „Alba Blaj” Arena
Echipa din „Mica Romă” este lider, cu 21 de puncte
În acest an, echipa din „Mica Romă” mai are două confruntări în competițiile interne, în deplasare cu Rapid (duminică, 14 decembrie, ora 18.00, televizat) – în Divizia A1 și, la Constanța, în sferturile Cupei României (miercuri, 17 decembrie).
FOTO: Nicu GOGA, Radio Blaj
