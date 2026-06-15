Încă un pas important spre realizarea primului Aquapark din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Decizii în Consiliul Județean
Încă un pas important spre realizarea primului Aquapark din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Decizii în Consiliul Județean
Consiliul Județean Alba a aprobat, luni, 15 iunie, 2026, un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și de modificare a Acordului de parteneriat nr. 2835/3732/24 februarie 2026 pentru obiectivul de investiții: „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al Râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 ha și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic”.
Iată cele mai importante prevederi adoptate de aleșii județeni cu privire la proiectul edificării Aquapark-ului de la Ocna Mureș:
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Albaiulianul Emeric Szakacs, campion european la tenis de câmp la 90 de ani! Pasiune incredibilă pentru sport
Albaiulianul Emeric Szakacs, campion european la tenis de câmp la 90 de ani! Pasiune incredibilă pentru sport Pasiune incredibilă pentru sport a albaiulianului Emeric Szakacs, care la 90 de ani a devenit campion european la tenis de câmp! Turneul European Masters Championship 2026 (grad MT 1000) s-a desfășurat la Budapesta, capitala Ungariei, la Centrul Național […]
În județul vecin se poate! Un oraș a avut aproape toate locurile de cazare ocupate în weekend. Alba rămâne pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru
În județul vecin se poate! Un oraș a avut aproape toate locurile de cazare ocupate în weekend. Alba rămâne pe ultimul loc la gradul de ocupare din Regiunea Centru De un weekend cu grad de ocupare de aproape 100% a avut parte municipiul Deva la sfârșitul săptămânii trecute. Din cele peste 1.000 de locuri de […]
FOTO | Aquapark la Alba Iulia: Propuneri cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, în consultare publică
Aquapark la Alba Iulia: Propuneri cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, în consultare publică Primăria Alba Iulia a pus, luni, 15 iunie 2026, în consultare publică Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) în vederea construirii unui complex tip aquapark modern, cu funcțiuni recreative, turistice și de servicii conexe, în zona adiacentă a șoselei de centură […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Notarii publici, incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar: Proiect adoptat de Senat
Notarii publici, incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar: Proiect adoptat de Senat Senatul a adoptat, luni,...
Ce prevede legea după ce datoria României a trecut de 60% din PIB
Ce prevede legea după ce datoria României a trecut de 60% din PIB Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, datoria...
Știrea Zilei
Încă un pas important spre realizarea primului Aquapark din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Decizii în Consiliul Județean
Încă un pas important spre realizarea primului Aquapark din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5...
VIDEO | Albaiulianul Emeric Szakacs, campion european la tenis de câmp la 90 de ani! Pasiune incredibilă pentru sport
Albaiulianul Emeric Szakacs, campion european la tenis de câmp la 90 de ani! Pasiune incredibilă pentru sport Pasiune incredibilă pentru...
Curier Județean
FOTO | „Destine Aeronautice în Poarta Focșanilor”: Lecție de istorie și patriotism pentru elevii militari din Alba Iulia
„Destine Aeronautice în Poarta Focșanilor”: Lecție de istorie și patriotism pentru elevii militari din Alba Iulia Elevii Colegiului Național Militar...
Lemn furat în miez de noapte, pedeapsă amânată: Angajat al Transgaz, condamnat la Judecătoria Alba Iulia pentru sustragerea de material lemnos dintr-un depozit silvic
Lemn furat în miez de noapte, pedeapsă amânată: Angajat al Transgaz, condamnat la Judecătoria Alba Iulia pentru sustragerea de material...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...