Încă un pas important spre realizarea primului Aquapark din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Decizii în Consiliul Județean

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a Proiectului „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al Râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 ha și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic”, cod MySMIS 364893, în cuantum de 109.378.984,08 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este de 97.785.540,48 lei (inclusiv TVA), iar valoarea totală neeligibilă este de 11.593.443,60 lei (inclusiv TVA), conform bugetului aprobat – anexa nr. 2 – parte integrată a prezentei hotărâri.

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie a Partenerului 2 – UAT – Județul Alba la finanțarea proiectului, după cum urmează:

a) Achitarea în proporție de 50% a cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 5.796.721,80 lei (inclusiv TVA);

b) Cofinanțarea proprie de 73,938% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente bugetului propriu (Partener 2), în cuantum de 36.150.520,24 lei;

c) Contribuția proprie totală a UAT Județul Alba (eligibilă + neeligibilă) este în cuantum de 41.947.242,04 lei (inclusiv TVA).

Art. 5. Contribuția proprie aferentă componentei de ajutor regional de stat a Partenerului 2 (UAT – Județul Alba), în valoare de 40.974.735,64 lei, nu implică finanțare publică din alte surse de ajutor și provine din resurse proprii (buget local) sau dintr-o finanțare externă care nu implică sprijin public (credite bancare), cu respectarea strictă a regulilor privind stimularea investițiilor și a caracterului privat al cofinanțării în cadrul schemelor de ajutor de stat regional.

Art. 6. UAT – Județul Alba se angajează să asigure, în proporție de 50%, sumele reprezentând cheltuieli declarate neeligibile pe parcursul implementării proiectului, altele decât cele prevăzute în bugetul inițial, precum și eventualele cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului cod MySMIS 364893, în vederea finalizării investiției în condiții optime și conform indicatorilor aprobați.

Art. 7. UAT – Județul Alba se angajează să asigure toate resursele financiare necesare implementării proiectului, în limitele bugetului aprobat pentru Partenerul 2, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fondurile nerambursabile (FEDR și Bugetul de Stat) prin intermediul AM PR Centru.

Art. 8. UAT – Județul Alba se angajează să asigure, în proporție de 50% (sau conform acordului de exploatare ulterior), sumele reprezentând cheltuielile de funcționare, întreținere și exploatare a obiectivului de investiții rezultat din proiect, pe o perioadă de minimum 5 ani de la efectuarea plății finale a finanțării nerambursabile, garantând caracterul durabil și sustenabilitatea financiară a proiectului conform regulilor Programului Regiunea Centru.

foto: arhivă