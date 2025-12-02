FOTO: Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul 1-3, în Liga Campionilor | Spectacol și meci de gală în „Alba Blaj” Arena

Campioana României, Volei Alba Blaj, a pierdut în „Alba Blaj” Arena, confruntarea cu VakifBank Istanbul, scor 1-3 (25-21, 23-25, 14-25, 21-25), contând pentru etapa secundă a grupelor Ligii Campionilor la volei feminin

Volei Alba Blaj a jucat extraordinar în prima parte a unui meci în care era cotată cu șanse minime, iar VakifBank s-a transpirat serios până a se impune. În primele două seturi campioana României și-a depășit condiția, a condus cu 1-0 și a oferit o evoluție remarcabilă, într-un meci care a durat 98 de minute.

Vittoria Piani s-a duelat la fileu cu celebra Tijana Boskovic, ambele au strâns 26 de puncte, iar MVP-ul partidei a fost desemnată voleibalista de la VakifBank

În fața unei săli pline și într-o atmosferă fabuloasă, Volei Alba Blaj a reușit minunea și a capturat primul set în disputa cu galonata oponentă! În fapt, campioana României a avut o prestație senzațională în primele două parțiale, jucând de la egal la egal cu un colos al voleiului feminin european. Este o confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena, formația din Turcia fiind cea mai galonată grupare care activează în competiția continentală.

*Un prim set de poveste!

Deși VakifBank a început cu vedetele Tijana Boskovic, Chiaka Ogbogu, Zehra Gunes sau Helena Cazaute în formula de start, vedeta debutului de meci a fost Volei Alba Blaj, cu o evoluție dezinvoltă! Turcoaicele au fost surprinse de replica extraordinară a oponentelor, care s-au distanțat neverosimil. Uimitor, pe fondul unei prestații extraordinare, Blajul s-a aflat în prim-plan, conducând incredibil cu 4-0, 10-4, 12-5 și 15-10. Guidetti a simțit pericolul, a replicat, campioana Turciei arătându-și forța. Blajul a avut 22-19, toate mingile o căutau pe Boskovic, dar s-a făcut 24-21, cu o primă minge de set cucerită de reprezentanta României.

*De la egal la egal, în setul secund!

În setul secund, VakifBank s-a trezit, a recepționat semnalul de alarmă și a turat motoarele, însă nici Blajul nu s-a lăsat mai prejos. Gazdele au continuat prestația excelentă, fiind la diferențe minime, de un punct în spate (6-7, 9-10, 11-12) și chiar reușind să egaleze în trei rânduri (la 14, 17 și 18), cu Piani și Costa în mare vervă. S-a făcut 22-22, de la 19-22, într-un final incandescent și 23-24, dar VakifBank a egalat situația

*S-a trezit VakifBank

În al treilea set, VakifBank s-a instalat clar la conducere, Volei Alba Blaj nu a mai rezistat ritmului, scorul fiind unul net 22-13. A intrat și Otcuparu pentru a se bucura de un punct reușit în Champions League. Era clar că vizitatoarele au preluat inițiativa și s-au îndreptat spre un succes contat. În ultimul parțial, Blajul a ajuns la 9-11, 13-15 și 16-18 și a întreținut suspansul. Blajul nu a renunțat, s-a apropiat amenințător la 18-19, a anulat o minge de meci, dar atât

*Constelație de vedere internaționale

VakifBank Istanbul, formația cu care Blajul s-a duelat o singură dată, în 2018, acum 7 ani, la București, în finala Ligii Campionilor, la cea cea mai importantă performanță a voleiului feminin autohton din ultimele 3 decenii, are o distibuție senzațională. Italianul Giovanni Guidetti beneficiază de jucătoare de talie mondială, precum celebra Tijana Boskovic (Serbia, care a mai evoluat contra Blajului cu Ekzacibsi Istanbul în semifinalele Cupei CEV, în 2022), Chiaka Ogbogu (USA), Zehra Gunes (Turcia) sau Helena Cazaute (Franța).

Volei Alba Blaj este la al doilea eșec, în actuala ediție a competiției stelare, după 0-3 în Italia, cu Savino Del Bene Scandicci.

În luna ianuarie a anului viitor sunt două deplasări consecutive, cu Volero Le Cannet (8 ianuarie) și VakifBank Istanbul (14 ianuarie), urmate de două jocuri pe teren propriu, cu Savino Del Bene Scandicci (etapa a cincea, 28 ianuarie) și Volero Le Cannet (utima rundă, 4 februarie).

În acest an, echipa din „Mica Romă” mai are 3 confruntări în competițiile interne, acasă cu CSM București (6 decembrie), în deplasare cu Rapid (13 decembrie) – în Divizia A1 și, la Constanța, în sferturile Cupei României (miercuri, 17 decembrie).

