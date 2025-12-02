FOTO: Volei Alba Blaj – VakifBank Istanbul 1-3, în Liga Campionilor | Spectacol și meci de gală în „Alba Blaj” Arena
Campioana României, Volei Alba Blaj, a pierdut în „Alba Blaj” Arena, confruntarea cu VakifBank Istanbul, scor 1-3 (25-21, 23-25, 14-25, 21-25), contând pentru etapa secundă a grupelor Ligii Campionilor la volei feminin
Volei Alba Blaj a jucat extraordinar în prima parte a unui meci în care era cotată cu șanse minime, iar VakifBank s-a transpirat serios până a se impune. În primele două seturi campioana României și-a depășit condiția, a condus cu 1-0 și a oferit o evoluție remarcabilă, într-un meci care a durat 98 de minute.
Vittoria Piani s-a duelat la fileu cu celebra Tijana Boskovic, ambele au strâns 26 de puncte, iar MVP-ul partidei a fost desemnată voleibalista de la VakifBank
În fața unei săli pline și într-o atmosferă fabuloasă, Volei Alba Blaj a reușit minunea și a capturat primul set în disputa cu galonata oponentă! În fapt, campioana României a avut o prestație senzațională în primele două parțiale, jucând de la egal la egal cu un colos al voleiului feminin european. Este o confruntare stelară în „Alba Blaj” Arena, formația din Turcia fiind cea mai galonată grupare care activează în competiția continentală.
Citește și: Campioana Volei Alba Blaj și-a aflat programul în grupa infernală din Liga Campionilor | Debut în Italia, iar în 2 decembrie, în „Alba Blaj” Arena, duel stelar cu VakifBank Istanbul!
*Un prim set de poveste!
Deși VakifBank a început cu vedetele Tijana Boskovic, Chiaka Ogbogu, Zehra Gunes sau Helena Cazaute în formula de start, vedeta debutului de meci a fost Volei Alba Blaj, cu o evoluție dezinvoltă! Turcoaicele au fost surprinse de replica extraordinară a oponentelor, care s-au distanțat neverosimil. Uimitor, pe fondul unei prestații extraordinare, Blajul s-a aflat în prim-plan, conducând incredibil cu 4-0, 10-4, 12-5 și 15-10. Guidetti a simțit pericolul, a replicat, campioana Turciei arătându-și forța. Blajul a avut 22-19, toate mingile o căutau pe Boskovic, dar s-a făcut 24-21, cu o primă minge de set cucerită de reprezentanta României.
*De la egal la egal, în setul secund!
În setul secund, VakifBank s-a trezit, a recepționat semnalul de alarmă și a turat motoarele, însă nici Blajul nu s-a lăsat mai prejos. Gazdele au continuat prestația excelentă, fiind la diferențe minime, de un punct în spate (6-7, 9-10, 11-12) și chiar reușind să egaleze în trei rânduri (la 14, 17 și 18), cu Piani și Costa în mare vervă. S-a făcut 22-22, de la 19-22, într-un final incandescent și 23-24, dar VakifBank a egalat situația
*S-a trezit VakifBank
În al treilea set, VakifBank s-a instalat clar la conducere, Volei Alba Blaj nu a mai rezistat ritmului, scorul fiind unul net 22-13. A intrat și Otcuparu pentru a se bucura de un punct reușit în Champions League. Era clar că vizitatoarele au preluat inițiativa și s-au îndreptat spre un succes contat. În ultimul parțial, Blajul a ajuns la 9-11, 13-15 și 16-18 și a întreținut suspansul. Blajul nu a renunțat, s-a apropiat amenințător la 18-19, a anulat o minge de meci, dar atât
*Constelație de vedere internaționale
VakifBank Istanbul, formația cu care Blajul s-a duelat o singură dată, în 2018, acum 7 ani, la București, în finala Ligii Campionilor, la cea cea mai importantă performanță a voleiului feminin autohton din ultimele 3 decenii, are o distibuție senzațională. Italianul Giovanni Guidetti beneficiază de jucătoare de talie mondială, precum celebra Tijana Boskovic (Serbia, care a mai evoluat contra Blajului cu Ekzacibsi Istanbul în semifinalele Cupei CEV, în 2022), Chiaka Ogbogu (USA), Zehra Gunes (Turcia) sau Helena Cazaute (Franța).
Volei Alba Blaj este la al doilea eșec, în actuala ediție a competiției stelare, după 0-3 în Italia, cu Savino Del Bene Scandicci.
În luna ianuarie a anului viitor sunt două deplasări consecutive, cu Volero Le Cannet (8 ianuarie) și VakifBank Istanbul (14 ianuarie), urmate de două jocuri pe teren propriu, cu Savino Del Bene Scandicci (etapa a cincea, 28 ianuarie) și Volero Le Cannet (utima rundă, 4 februarie).
În acest an, echipa din „Mica Romă” mai are 3 confruntări în competițiile interne, acasă cu CSM București (6 decembrie), în deplasare cu Rapid (13 decembrie) – în Divizia A1 și, la Constanța, în sferturile Cupei României (miercuri, 17 decembrie).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: Rezultate extraordinare pentru CSM Unirea Alba Iulia la etapa a patra a Cupei României de ciclocros de la Șelimbăr, în ploaie și noroi
Rezultate extraordinare pentru reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia, recent, la etapa a patra a Cupei României de ciclocros de la Șelimbăr, în ploaie și noroi Repezentanții CSM Unirea Alba Iulia au reușit rezultate extraordinare la etapa a patra a Cupei României la ciclocros, competiția disputând-se în condiții dificile, cu ploaie și noroi. Citește și: Cicliștii […]
S-a tras cortina peste Campionatele Naționale de juniori: în ultima rundă a anului, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia – o victorie și o remiză | Sâmbătă, conjudețenele – în „16″-imile Cupei României
S-a tras cortina peste Campionatele Naționale de juniori: în ultima rundă a anului, LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia – o victorie și o remiză | Sâmbătă, conjudețenele – în „16″-imile Cupei României, meciuri externe S-a tras cortina peste jocurile din acest an în Campionatele Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația […]
CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională
CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri, a transmis un mesaj de 1 Decembrie, Ziua Națională a României Echipierii divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, au transmis un mesaj de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională a României, la 107 ani de la Marea Unire Citește și: VIDEO: 1 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Băuturile alcoolice se scumpesc de la 1 ianuarie 2025. Producătorii cer Guvernului amânarea majorării accizei: „Nu are efectele scontate”
Băuturile alcoolice se scumpesc de la 1 ianuarie 2025. Producătorii cer Guvernului amânarea majorării accizei: „Nu are efectele scontate” De...
Fraude telefonice în numele ANAF. Avertismentul instituției: ,,Nu transmiteți date personale despre conturi sau carduri bancare prin telefon”
Fraude telefonice în numele ANAF. Avertismentul instituției: ,,Nu transmiteți date personale despre conturi sau carduri bancare prin telefon” Agenția Națională...
Știrea Zilei
FOTO | Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat școala cu tehnologie de ultimă generație
Excelență în învățământ: Directorul unui liceu din Alba a obținut titlul de Directorul anului pentru inovație. Marius Pintea a modernizat...
FOTO | APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o rulotă
APEL UMANITAR pentru o familie din Pâclișa care a rămas fără locuință în urma unui incendiu. Cinci persoane locuiesc într-o...
Curier Județean
VIDEO | Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe strada Lalelelor
Accident rutier în Alba Iulia: Coliziune între două mașini pe strada Lalelelor Un accident rutier cu pagube materiale a avut...
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Alba: O mașină a intrat într-un stâlp la Cricău
ACCIDENT în Alba: O mașină a intrat într-un stâlp la Cricău Un accident rutier a avut loc marți seara, în...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
VIDEO: 1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României
1 Decembrie 1918, Marea Unire de la Alba Iulia – O zi pentru eternitate în istoria României Ziua de 1...
Marea Unire de la 1918, pagina sublimă a istoriei românești. CRONOLOGIE
Marea Unire din 1 Decembrie 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei românești • Cum s-a...