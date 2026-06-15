FOTO | „Destine Aeronautice în Poarta Focșanilor”: Lecție de istorie și patriotism pentru elevii militari din Alba Iulia
„Destine Aeronautice în Poarta Focșanilor”: Lecție de istorie și patriotism pentru elevii militari din Alba Iulia
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat, în perioada 12-14 iunie 2026, la manifestările desfășurate în municipiul Focșani și în localitatea Jorăști, județul Vrancea, dedicate împlinirii a 85 de ani de la declanșarea operațiunilor aeriene pentru eliberarea Basarabiei, în cadrul proiectului „Destine Aeronautice în Poarta Focșanilor”.
La Jorăști, aceștia au luat parte la ceremonia religioasă și militară de comemorare a eroilor aviatori și a tuturor eroilor neamului românesc, precum și la inaugurarea și sfințirea unui monument dedicat celor care au făcut sacrificiul suprem pentru patrie.
Programul comemorativ, organizat la inițiativa Asociației „Mărăști 1917 – Mareșal Averescu”, a inclus și o conferință istorică dedicată aviatorilor români, alături de momente artistice desfășurate la Focșani.
La aceasta au participat și elevii colegiului militar albaiulian.
sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
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