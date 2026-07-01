Sport

Viitorul Sântimbru, buget de 250.000 de euro la prima stagiune în Liga 3! Ținte la transferuri: Giurgiu, C. Cristea și Trifu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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Viitorul Sântimbru, buget de 250.000 de euro la prima stagiune în Liga 3! Ținte la transferuri: Giurgiu, C. Cristea și Trifu

Viitorul Sântimbru, echipa care a reușit o stagiune istorică, cu o promovare în premieră în Liga 3, la care se adaugă eventul județean, va avea un buget cifrat la aproximativ 250.000 de euro în sezonul 2026/2027.

Citește și: VIDEO: Viitorul Sântimbru a luat tot: promovare istorică în Liga 3 și event în Alba! Fiesta la Galtiu, bucuriile trăite de Adrian Hulea și Adrian Bicheși

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Trupa din Galtiu va evolua în premieră în eșalonul terț și este susținută în proporție covârșitoare de familie Hulea (Ovidiu și Adrian). Acestor fonduri private se mai adaugă sprijinul primăriei din comună, dar și alți diverși sponsori (se poartă discuții în această perioadă). Principalele preocupări în privința transferurilor sunt asigurarea sectorului Under, un prim nume rezolvat fiind portarul Dragosin (LPS Sebeș Under 19). În același timp se poartă discuții pentru aducerea unor jucători importanți, nume precum Giurgiu (CSM Unirea Alba Iulia), C. Cristea (CIL Blaj) sau Trifu (CSU Alba Iulia), negocierile fiind în derulare.

*Comșa pleacă la CSM Sebeș

Va pleca, la nou-înființata CS Municipal Sebeș, secundul Dan Comșa. În locul său va fi adus, probabil, uniristul Ioan Vlad. Și la banca tehnică, se discută pentru a veni Gheorghe Bran, ca un colaborator al antrenorului principal Adrian Bicheși. De asemenea, va fi înființată echipa secundă, probabil în Liga 5, unde vor activa „veteranii” din lot Barna, Crișan sau Birk. Nu prea există vacanță, întrucât sunt două partide în faza regională a Cupei României, cu Corona Brașov (promovată în Liga 3), miercuri, 8 iulie, acasă, respectiv Vulturii Târgu Mureș, sâmbătă, 11 iulie (în deplasare).

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