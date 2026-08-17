Cum alege administrația din Alba Iulia să interzică păcănelele în oraș: Perioadă de „grație” până peste un an

Primăria Alba Iulia a pus în consultare publică, luni, 17 august 2026, un nou proiect de hotărâre privind reglementarea activităților de tipul jocurilor de noroc pe raza municipiului-reședință de județ.

Proiectul de hotărâre propune o perioadă de „grație”, un interval tranzitoriu, pentru interzicerea păcănelelor în Alba Iulia, între 31 august 2026 și 30 august 2027.

De la 31 august 2027, pe raza municipiului Alba Iulia se va interzice complet organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Singura excepție permisă va rămâne rețeaua de jocuri loto tradiționale operat de Compania Națională „Loteria Română” S.A.

În rest, cazinourile, agențiile de pariuri și sălile de slot-machine („păcănelele”) vor fi obligate să își închidă definitiv porțile.

Regimul tranzitoriu impus de noul proiect creează un cadru juridic riguros:

*Autorizația anuală locală se eliberează exclusiv prin Hotărâre de Consiliu Local, la cererea depusă în termen strict de 30 de zile de la publicare. Nu se emit autorizații pentru spații noi și nici pentru cereri tardive;

*Operatorii a căror autorizație ONJN a expirat după 25 februarie 2026 din cauza lipsei reglementării locale sunt asimilați clasei eligibile, putând să își reia activitatea doar după reautorizarea de către ONJN;

*Operatorii autorizați vor plăti 500 lei/mp suprafață utilă, calculată proporțional pentru perioade mai mici de un an. Taxa se achită în 30 de zile de la emitere și se face venit integral la bugetul local;

*Toate autorizațiile emise vor înceta de drept la 30 august 2027, fără nicio posibilitate de prelungire

Proiectul de hotărâre de Consiliu Local nr. 315/24.07.2026, care cerea interdicția imediată, fără nicio normă tranzitorie, a fost retras după ce consilieri locali din mai multe formațiuni politice au cerut o perioadă de tranziție de un an pentru a se evita litigiile administrative.

Proiectul de hotărâre pus în consultare publică poate fi văzut AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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