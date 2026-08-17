Video | Magnific! Înotătorul de anduranță Avram Iancu a traversat Canalul Mânecii și în stilul bras: Albaiulianul Radu Ileană în echipa de suport
Magnific! Înotătorul de anduranță Avram Iancu a traversat Canalul Mânecii și în stilul bras: Albaiulianul Radu Ileană în echipa de suport
Înotătorul de anduranță Avram Iancu a reușit luni, 17 august 2026 să traverseze înot Canalul Mânecii, în stil bras, devenind astfel primul român care își trece în palmares această performanță. Totodată, sportivul din Petroșani este al 13-lea înotător din lume care reușește să încheie cu succes o traversare a Canalului Mânecii în această manieră.
Potrivit primelor imagini publicate pe pagina sa de Facebook, traversarea s-a încheiat după 24 de ore și 46 de minute. Timpul oficial urmează să fie validat de cei doi observatori desemnați pentru cursă.
La finalul probei, ajuns la barca în care se aflau observatorii și echipa sa de suport, din care a făcut parte și albaiulianul Radu Ileană, Avram Iancu le-a mulțumit celor care l-au însoțit pe parcursul întregii provocări.
Startul a fost dat duminică, 16 august 2026 în apropierea orașului Dover, din Marea Britanie. Încă de la începutul cursei, Iancu a anticipat o traversare extrem de dificilă și de lungă durată.
„Undeva la 20 de ore, în care voi experimenta durerea fizică și un disconfort mental greu de descris în cuvinte, mai ales pentru că voi înota în stilul bras, care are niște limitări fantastice”, a transmis sportivul pe rețelele de socializare înaintea startului.
Pentru această traversare, Federația Channel Swimming & Pilots Federation a desemnat doi observatori oficiali, față de unul în cazul înoturilor clasice. Aceștia au urmărit respectarea regulilor necesare pentru validarea oficială a performanței.
Avram Iancu a parcurs Canalul Mânecii fără costum de neopren, performanța fiind dedicată și împlinirii vârstei de 50 de ani.
Sportivul are deja în palmares două traversări ale Canalului Mânecii în stil crawl, fără costum de neopren, realizate în august 2016 și iulie 2024.
Printre cele mai importante performanțe ale sale se numără și parcurgerea înot a Dunării, în 2017, pe o distanță de 2.860 de kilometri, de la izvoare până la vărsarea în Marea Neagră. În iulie 2022, Avram Iancu a devenit primul român care a traversat înot Canalul Bristol, iar în 2023 a parcurs înot fluviul Rin. În august 2025, el a traversat înot Canalul Main, din Germania, între fluviile Rin și Dunăre.
sursa info: Agerpres
sursa video: Avram Iancu / Facebook
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Video | Magnific! Înotătorul de anduranță Avram Iancu a traversat Canalul Mânecii și în stilul bras: Albaiulianul Radu Ileană în echipa de suport
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