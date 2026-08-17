Ce combinație de fructe și legume poate crește speranța de viață. Recomandarea specialiștilor
Ce combinație de fructe și legume poate crește speranța de viață. Recomandarea specialiștilor
Un studiu arată că există o proporție optimă de fructe și legume care poate aduce beneficii importante pentru sănătate și poate contribui la creșterea longevității.
O echipă de cercetători de la Școala de Sănătate Publică T.H. Chan din cadrul Universității Harvard susține că a identificat combinația ideală de fructe și legume care aduce cele mai mari beneficii pentru sănătate. Studiul lor se bazează pe analiza obiceiurilor alimentare a peste două milioane de persoane din întreaga lume, date colectate pe parcursul a 30 de ani.
„Această cantitate pare să aducă cele mai mari beneficii în ceea ce privește prevenirea bolilor cronice grave și este relativ ușor de atins pentru un număr mare de oameni”, a explicat autorul principal al studiului, Dong Wang.
Cercetătorii au ajuns la concluzia că „asocierea corectă” înseamnă consumul zilnic a două porții de fructe și trei porții de legume.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă consumul a cel puțin cinci porții de fructe și legume pe zi pentru a obține maximum de beneficii. În trecut, mai multe studii au demonstrat că un astfel de obicei este legat de o stare generală mai bună de sănătate.
Cercetătorii subliniază că nu toate fructele și legumele sunt la fel de benefice. De exemplu, legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, varza sau broccoli, precum și citricele și fructele de pădure, se numără printre cele mai sănătoase alegeri. În schimb, mazărea, porumbul și cartofii s-au dovedit a avea beneficii mai reduse pentru sănătate, conform studiului.
Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) precizează că o porție înseamnă aproximativ 80 de grame de produs. Pentru a evita cântărirea fiecărui aliment, specialiștii recomandă să ținem cont de unele estimări simple.
Astfel, o porție de fructe mici este echivalentă, de exemplu, cu două prune, două kiwi, trei caise, șase fructe litchi, șapte căpșuni sau 14 cireșe. În cazul fructelor de dimensiune medie, cum ar fi merele, bananele, perele, portocalele sau nectarinele, o porție înseamnă un singur fruct.
Când vine vorba de legume, o porție poate fi considerată a fi doi bucheței de broccoli sau patru linguri generoase de varză fiartă, spanac, verdețuri sau fasole verde.
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