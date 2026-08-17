FOTO | Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant de ziua antrenorului său: ,,Să rămâneți mereu omul cu standarde înalte care inspiră și formează oameni, nu doar campioni”
Mihaela Mih-Dehelean, mesaj emoționant de ziua antrenorului său: ,,Să rămâneți mereu omul cu standarde înalte care inspiră și formează oameni, nu doar campioni”
Mihaela Mih-Dehelean a publicat un mesaj emoționant, luni, 17 august 2026, de ziua antrenorului său, Călin Brehăiță, pe o rețea de socializare.
Sportiva din Alba transmite că alegerea lui ca antrenor a fost una dintre cele mai potrivite decizii din parcursul său sportiv, având în vedere nu doar experiența și exigența profesională, ci și valorile, caracterul și răbdarea de care dă dovadă acesta.
Mesajul integral publicat de sportiva Mihaela Mih-Dehelean este următorul:
,,La multi ani, domnule antrenor! La multi ani, om bun! Astăzi vreau să vorbesc despre un om care a devenit o parte importantă din drumul meu, excepționalul arbitru internațional al IFBB , domnul Calin Brehaita . Atunci când mi-am ales antrenorul, mi-am dorit un om care să aibă valori, caracter și standarde înalte. Pentru mine, acestea contează la fel de mult ca orice medalie. Domnul Gabriel Toncean, președintele nostru, vorbește mereu despre cât de important este caracterul unui sportiv și al fiecărui om care face parte din echipa Federației Române de Culturism și Fitness. Iar eu cred cu tărie în acest principiu. Tocmai de aceea v-am ales. V-am ales pentru că am văzut în dumneavoastră mai mult decât un antrenor.
Am văzut un om care nu acceptă jumătăți de măsură, un om care știe să fie exigent atunci când e nevoie, dar și să ofere încredere. Un om care înțelege că pregătirea pentru performanță nu este întotdeauna ușoară. Sunt momente în care oboseala, presiunea, sacrificiile și toate lucrurile pe care le presupune acest drum își spun cuvântul. Sunt zile în care starea mea ca sportiv nu este cea mai bună, în care poate sunt mai vulnerabilă, mai greu de înțeles sau pur și simplu simt că îmi este mai greu să merg înainte. Și aici am descoperit una dintre cele mai importante calități, pe care le-am remarcat la dumneavoastră, răbdarea.
Sunt recunoscătoare că v-am ales și, mai ales, că am avut confirmarea că am făcut alegerea potrivită. Vă doresc din suflet sănătate, liniște, putere și cât mai multe împliniri! Să rămâneți mereu omul cu standarde înalte care inspiră și formează oameni, nu doar campioni! Iar eu, indiferent cât de departe voi ajunge, să pot spune cu mândrie:
«Acesta este omul pe care mi l-am ales ca antrenor». La multi ani, cu respect și prețuire!
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