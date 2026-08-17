Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Știri recente din categoria Opinii - Comentarii
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de numărul 13 este atât de răspândită încât are și o denumire medicală, și anume, triskaidekafobie. De ce este considerat ghinionist și care este de fapt povestea reală aflați în rândurile ce urmează. Obsesia pentru numărul […]
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august
Mesaje și urări de „La mulți ani” de Sfânta Maria 2026: Felicitări pe care poți să le trimiți sărbătoriților pe 15 august Sfânta Maria Mare sau Paștele Verii, aşa cum mai este cunoscută în popor Adormirea Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, fiind considerată Praznic Împărătesc. Evenimentul marchează trecerea […]
Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria 2026. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Nume derivate care se sărbătoresc de Sfânta Maria 2026. Cui îi spunem la mulți ani de Sf. Marie Ce nume de fete și băieți se sărbătoresc de Sfânta Marie în 15 august și în 8 septembrie. Nume derivate din Maria sărbătorite de Sf Maria. Variante ale numelui. Semnificația numelui Maria Aproximativ 2,2 milioane de români […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii 2026 | De ce nu se mai păstrează condițiile din decizia de invaliditate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă
De ce nu se mai păstrează condițiile din decizia de invaliditate la trecerea la pensia pentru limită de vârstă Casa...
17-18 august 2026 | Se strică vremea în România: Caniculă, apoi un episod cu vijelii și răcire accentuată. Cod Galben de căldură excesivă în Alba și alte județe
Se strică vremea în România: Caniculă, apoi un episod cu vijelii și răcire accentuată. Cod Galben de căldură excesivă în...
Știrea Zilei
De noaptea minții la Primăria Alba Iulia: Proiect privind revocarea HCL-ului referitor la atribuirea de urgență a transportului, pentru că „ar fi rămas fără obiect”, deși acesta a fost adoptat cu încălcarea grosolană a legii
De noaptea minții la Primăria Alba Iulia: Proiect privind revocarea HCL-ului referitor la atribuirea de urgență a transportului, pentru că...
Tragedie la Cugir: Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4 al blocului în care locuia
Tragedie la Cugir: Un bărbat de 59 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 4...
Curier Județean
VIDEO | Ce spun pensionarii din Alba Iulia după ce transportul din oraș a fost reluat după două luni: ,,Am scăpat de niște emoții și griji”
Ce spun pensionarii din Alba Iulia după ce transportul din oraș a fost reluat după două luni: ,,Am scăpat de...
Autobuzele vor circula de mâine, 17 august, din nou la Alba Iulia: Serviciul de utilitate publică revine după două luni
Autobuzele vor circula de mâine, 17 august, din nou la Alba Iulia: Serviciul de utilitate publică revine după două luni ...
Politică Administrație
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel DOARME sau se relaxează în concediu
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Peste 35.000 de oameni ar putea rămâne fără transport public de luni, iar domnul Ion Dumitrel...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...