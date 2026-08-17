Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi

După cum bine știm, înainte și după vârful fiecărui eveniment astrologic, energia acestuia nu dispare imediat. Ea crește cumulativ înainte, apoi se integrează și se retrage treptat ulterior. După intensitatea eclipsei de Soare din 12 august, săptămâna aceasta nu vine să ne arunce într-un alt haos, ci, mai degrabă, să ne arate ce facem cu ceea ce s-a mișcat deja în interiorul nostru. Energia eclipsei și a Lunii Noi încă „roade” printre posibilele blocaje existente.

Dacă eclipsa a fost despre resetare, desprindere și lucrurile pe care nu le mai putem duce cu noi în aceeași formă, săptămâna aceasta este mai mult despre adunarea pieselor și despre a vedea ce putem construi cu ele.

Cerul este încă destul de activ: Marte în Rac intră în tensiune cu Neptun și Pluto, Mercur își continuă traseul prin Leu și se leagă armonios de Saturn, Venus în Balanță primește susținerea lui Jupiter, iar apoi ajunge față în față cu Saturn. Spre finalul săptămânii, Soarele încheie capitolul Leului și intră în semnul Fecioarei. Totuși, înainte de această schimbare, se întâlnește simbolic cu axa Nodurilor. Ulterior, energia Fecioarei ar trebui să mai liniștească apele și să aducă o atmosferă mai calmă.

Energia săptămânii are, prin urmare, un foarte interesant „merg înainte sută la sută”, urmat de un „stai puțin, mai analizează o dată și vezi dacă este bine”.

Marte vrea cât mai multă acțiune, în timp ce Neptun, planeta visătoare a Peștilor, cere mai multă introspecție, clarificare și validare interioară. Pătratul dintre cele două planete poate îngreuna acest proces și poate face direcția mai greu de citit.

Mercur vrea să spună și el ce gândește, însă aspectele cu Saturn și Neptun îi cer să aleagă mai atent ce merită spus. Este, din nou, un aspect care ne cere mai multă introspecție pentru a obține mai multă claritate, atât în exprimare, cât și la nivel mental.

Venus vrea armonie și apropiere, însă opoziția cu Saturn din 21 august întreabă dacă ceea ce construim în relații are și fundație, nu doar emoție. Este important ca ceea ce ne dorim să aibă loc pentru a putea primi formă; altfel, riscăm să tânjim după lucruri care nu sunt pentru noi, iar manifestarea noastră rămâne blocată.

Este o săptămână în care intuiția poate fi foarte bună, cu condiția ca lucrurile din interior să fie așezate la locul lor.

Luna schimbă atmosfera

Săptămâna aceasta, Luna va traversa Scorpionul și Săgetătorul, schimbând treptat atmosfera de la una mai rece, introspectivă, profundă și ușor mai întunecată către o energie mai expresivă, cu nevoie de libertate, explorare și schimbare de perspectivă.

Această trecere poate scoate la suprafață lucruri care au rămas ascunse în emoțiile noastre, iar aspectele Lunii cu Pluto, Neptun, Uranus și Marte pot accentua această intensitate, făcându-ne uneori să ne simțim neliniștiți cu noi înșine sau nesiguri în privința unor decizii pe care dorim să le luăm.

Dar tocmai această perioadă de introspecție ne poate ajuta să înțelegem mai bine ceea ce simțim. Odată cu acceptarea lucrurilor pe care nu le mai putem evita, energia începe să se deschidă. Treptat, apare mai multă claritate, mai mult curaj și sentimentul că putem vedea din nou direcția în care vrem să mergem.

Pe scurt: săptămâna aceasta nu te grăbi. Nu orice impuls este o direcție bună. Uită-te mai întâi în interiorul tău și întreabă-te ce trebuie acceptat și ce trebuie schimbat. Adevărata provocare este să înveți cum să le contopești pe cele două.

Zodiile cele mai afectate

Zodiile cele mai afectate de energia acestei săptămâni sunt Leu, Pești, Scorpion și Săgetător.

Leul rămâne încă în prim-plan, deoarece ecoul eclipsei de Soare din 12 august continuă să se simtă, chiar dacă Soarele se pregătește să părăsească acest semn.

Scorpionul și Săgetătorul intră mai puternic în atenție prin tranzitul Lunii, care schimbă treptat energia săptămânii de la introspecție profundă și emoții mai intense către libertate, explorare și schimbare de perspectivă.

Peștii pot fi mai sensibili la această perioadă, mai ales pe măsură ce ne apropiem de următoarea eclipsă, cea de Lună din 28 august.

Dacă ai Soarele, Ascendentul sau Luna într-una dintre aceste zodii, este posibil să resimți mai puternic schimbările de energie, stările interioare și nevoia de a lua anumite decizii sau de a face schimbări în această perioadă.

Berbec

Săptămâna te împinge să mergi mai moale, să încetinești puțin și să nu transformi fiecare impuls într-o acțiune imediată. Poți avea senzația că știi ce vrei, însă anumite emoții sau îndoieli îți cer introspecție.

Trebuie să înțelegi dacă direcția aleasă este cu adevărat a ta și dacă te definește cu adevărat.

Taur

Energia te invită să ieși treptat din zona de confort, chiar dacă schimbarea nu vine natural pentru tine. Totuși, ieșirea din zona de confort poate fi făcută cu pași mici și siguri — baby steps always.

Poate fi vorba despre o călătorie pe care te gândeai să o faci singur/ă sau, pur și simplu, despre o ieșire din rutina obișnuită.

Pot apărea realizări legate de stabilitate, relații sau lucruri pe care le-ai ținut prea mult sub control.

Gemeni

Mintea este foarte activă și pot apărea idei pe toate planurile. Pot apărea, de asemenea, conversații sau informații care îți schimbă perspectiva și chiar direcția ideilor.

Ai grijă, însă, să nu faci prea mult overthinking. Prea multă analiză te poate face să pierzi din vedere ceea ce simți cu adevărat.

Rac

Poți resimți săptămâna mai emoțional decât de obicei, mai ales în jurul aspectelor tensionate ale lui Marte cu Luna.

Nu toate reacțiile trebuie transformate în decizii. Uneori ai nevoie doar să conștientizezi ceea ce simți și să lași emoția să treacă înainte să alegi direcția.

Lasă apele tulburi să se liniștească. Vei vedea cu mai multă claritate.

Leu

Tu rămâi una dintre zodiile centrale ale săptămânii, deoarece încă se simte ecoul puternic al eclipsei și al vibrației energetice din această perioadă.

În următoarea perioadă, treptat, poți începe să înțelegi ce s-a schimbat în interiorul tău și ce versiune a ta nu mai poate funcționa în același mod, dar și ce poate funcționa.

Dualitatea este despre acceptare și integrare într-un mod armonios.

Fecioară

Spre finalul săptămânii începi să simți că lucrurile se așază.

Pe măsură ce ne apropiem de intrarea Soarelui în semnul tău, energia devine mai calmă. Acest lucru aduce mai mult discernământ, organizare și poftă de productivitate, plus dorința de a transforma ceea ce ai înțeles în ceva concret.

Balanță

Relațiile și echilibrul personal devin importante — nu că nu ar fi fost până acum, însă opoziția Venus–Saturn te face să intri pe latura ta introvertită și să privești mai atent în interior, către emoțiile și nevoile tale relaționale.

Această introspecție te va ajuta să vezi mai exact de ce ai nevoie pentru ca echilibrul personal să existe, iar relațiile să funcționeze și viceversa.

Rostește cu sinceritate ceea ce ai nevoie. Universul îți va răspunde.

Scorpion

Ești una dintre zodiile care poate simți săptămâna cel mai intens datorită Lunii.

Tranzitul Lunii prin Scorpion poate scoate la suprafață emoții, dorințe, stări sau lucruri pe care le-ai ținut ascunse în locurile întunecate ale subconștientului. Posibil chiar și tu să fi uitat de ele, însă ele nu au uitat de tine.

Tocmai această introspecție te poate ajuta să vezi mai exact ce trebuie schimbat și de ce.

Săgetător

După intensitatea Scorpionului, intrarea Lunii în Săgetător îți aduce aer, libertate și dorința de a privi lucrurile dintr-un unghi nou.

Poți simți nevoia să ieși dintr-o situație care te-a apăsat și să cauți din nou sensul sau direcția.

Capricorn

Săptămâna îți cere să găsești echilibrul dintre responsabilitate și ceea ce simți cu adevărat.

Prea multă muncă te poate epuiza. Trage aer în piept și respiră. O mică pauză este binevenită.

Spre finalul săptămânii poți deveni mai pragmatic/ă și mai hotărât/ă să pui ordine într-o situație care a fost neclară.

Vărsător

Deși eclipsa a fost în Leu, axa Leu–Vărsător încă rămâne activă, iar unele teme legate de identitate, dualitate, relații și libertate personală pot continua să se manifeste.

Este o perioadă bună să observi unde faci compromisuri doar pentru a păstra o anumită dinamică.

Pești

Poți fi mai receptiv/ă la atmosfera generală a săptămânii, iar emoțiile celorlalți pot părea mai ușor de absorbit.

Pe măsură ce ne îndreptăm spre eclipsa de Lună din 28 august, pot începe să apară deja teme legate de desprindere, acceptare și vindecare emoțională.

Poate că nu toate răspunsurile trebuie găsite acum. Uneori, primul pas este să accepți ceea ce simți, fără să te grăbești să îi găsești imediat o soluție.

articol scris de George Lucian Sărăcuț