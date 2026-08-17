Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”

Paul Voicu, fost viceprimar din Alba Iulia, a publicat un mesaj, pe o rețea de socializare, în care discută despre ziua în care transportul public a revenit în municipiu.

El scrie că orașul „se concentrează pe proaspăta bucurie a reluării transportului local”, în timp ce lunile în care Alba Iulia nu a beneficiat de transport public riscă să fie trecute prea ușor cu vederea:

,,O zi în care Alba Iulia se concentrează pe proaspăta bucurie a reluării transportului local. Mulți văd ca absurdă dispoziția cetățenilor, telepatică și în masă, de a trece cu vederea cele două luni în care Alba Iulia n-a avut transport. Pe scurt, s-a rezolvat e gata, o trecem la uitate. Iar concluziile publice, ale oricui le pretinde și le semnează, există doar pentru că o bună parte a clasei politice se teme că această criză e prea departe de momentul unui nou vot pentru primărie. Mă lipsesc de asemenea griji.”, explică Paul Voicu.

,,O criză de buget deghizată în criză de transport”

Fostul viceprimar din Alba Iulia continuă prin a spune că problemele cu transportul public din municipiu au avut, în opinia sa, la bază lipsa banilor:

,,Avertizez că problemele unui oraș nu se pot transforma în calea leneșă pentru a părea deștept. O paradă de epitete nu ține loc de explicație. Nemaivăzut, nemaîntâlnit, record istoric sunt scurtătura când nu știi să spui ce se întâmplă cu adevărat. Iar în povestea asta e ceva mult mai modest mult mai relevant. Sunt banii. Mai exact, lipsa lor.

Toată harababura, cu tentativa de a atribui contractul unui operator nou și cu revenirea, printr-o convenție de plată, la cel vechi, nu descrie o criză de transport. Descrie o criză de buget deghizată în criză de transport. Punctul de plecare n-a fost niciodată autobuzul. A fost contul gol în care primăria s-a tot căutat, sperând să găsească acolo ce nu avea”.

,,Vor mai urma episoade de năduf, cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar”

Paul Voicu critică și modul în care administrația locală a gestionat situația crizei transportului, spunând că votul primit de o echipă politică nu reprezintă o garanție a competenței administrative. Mai mult decât atât, el afirmă că în viitor albaiulienii vor mai avea parte de astfel de problemele:

,,Politic, e greu de iertat că un partid ca PNL n-a înțeles un lucru elementar. O echipă învestită prin vot nu e totuna cu o echipă care știe ce face. Votul îți dă mandatul, nu și priceperea. Iar când peste mandat așezi heirupism și lipsă de prognoză în cheltuirea banilor publici, rezultatul nu se numește administrație. Se numește improvizație.

Și nu, nu s-a rezolvat. S-a amânat. Vor veni multe alte momente în care primăria se va căuta prin buzunare, iar tocmai golul din ele o va așeza în postura cea mai umilitoare cu putință, aceea de a nu mai avea de unde negocia. Cine se așază la masa tratativelor cu buzunarul gol nu negociază. Forțează, amăgește, amână.

Cât de penibil e să faci tot ce s-a făcut, cu tot tam-tamul unei rezolvări, ca apoi să te întorci exact în punctul din care ai plecat. Suficient de penibil cât să se vadă, în sfârșit, adevărata problemă.

Așa că nu vă instalați prea comod în bucuria de azi. Vor mai urma episoade de năduf, cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul prin conturile primăriei. Iar concluzia, singura care rezistă și cea mai puțin spectaculoasă dintre toate, e că un oraș nu se conduce din comunicate, ci din bugete și competență.”, se mai arată în mesajul publicat de Paul Voicu.

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