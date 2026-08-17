Cum va fi vremea în Transilvania până în 30 august 2026: Caniculă, răcire bruscă și din nou arșiță. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până în 30 august 2026: Caniculă, răcire bruscă și din nou arșiță. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Vremea va face un adevărat carusel termic în Transilvania în următoarele două săptămâni: de la 35 de grade în perioada 21–23 august 2026, temperaturile vor coborî rapid spre 26–28 de grade, după o răcire severă chiar pe 18 august, când maximele nu vor depăși 22 de grade.
Asta rezultă din prognoza meteo pe regiuni făcută publică luni, 17 august 2026, de către Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Ploile vor fi puține, cu averse așteptate marți, 18 august 2026, și, cel mai probabil, după 24 august 2026.
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Iată estimările concrete pentru Transilvania date publicității de specialiștii ANM:
Pe parcursul celor două săptămâni (perioada 17 – 30 august 2026) vor fi alternanțe de la o zi la alta, chiar semnificative în prima săptămână. Astfel, după o primă zi a intervalului (17 august 2026) călduroasă, cu maxime în jurul a 32 de grade, în medie, vremea se va răci semificativ în ziua de 18 august 2026, când maxima va coborî spre valori în jurul a 22 de grade.
Ulterior zilei de 18 august 2026 vremea se va încălzi, astfel că în perioada 21 – 23 august 2026 sunt estimate a se atinge maxime de 34…35 de grade, apoi se va răci din nou, urmând astfel ca în a doua săptămână de prognoză
maximele să fie în general de 26…28 de grade, valori mai mari, de 30…32 de grade, urmând a
se înregistra în zilele de 24 și 25 august 2026.
Minimele vor fi de 12…14 grade în mare parte a intervalului, cu valori mai mari, în jurul a 16 grade, în nopțile de 23 și 24 august 2026, dar și mai mici, spre valori în jurul a 10 grade în noaptea de 20 august 2026.
Regimul pluviometric va fi deficitar, însă perioade cu averse vor fi marți 18 august 2026, și cel
mai probabil din nou după 24 august 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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