Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Frica de numărul 13 este atât de răspândită încât are și o denumire medicală, și anume, triskaidekafobie. De ce este considerat ghinionist și care este de fapt povestea reală aflați în rândurile ce urmează.
Obsesia pentru numărul 12
Înainte de povești cu zei sau apostoli, rădăcina acestei superstiții stă în numerologie. Astfel, în civilizațiile străvechi ca Babilon, Egipt, Grecia Antică, numărul 12 era considerat simbolul perfecțiunii și al întregului: 12 luni în an, 12 ore în zi, 12 ore în noapte, 12 zodii în zodiac, 12 zei olimpieni în mitologia greacă, 12 triburi ale lui Israel.
Ei bine, numărul 13 vine imediat după această „perfecțiune”. Fiind un număr prim, care strică un system perfect divizibil, numărul 13 a fost perceput ca un număr imprevizibil, dezechilibrat și aducător de haos.
Cina cea de taină
Cina cea de taină este, probabil, cea mai popular explicație din lumea occidentală. Aici au fost prezente 13 persoane: cei 12 apostoli și Iisus. Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat pe Iisus, a fost cea de-a 13-a persoană invitată care s-a așezat la masă.
A doua zi, în Vinerea Mare, Iisus a fost răstignit. De altfel, de aici a apărut și o altă superstiție veche: dacă 13 oameni stau împreună la o masă, unul dintre ei va muri în decurs de un an.
Banchetul din Valhalla
Însă cu mult înainte de creștinism, o legendă nordică povestea despre un banchet organizat în Valhalla. Acolo 12 zei au fost invitați la ospăț. Loki, zeul răului, nefiind invitat, a apărut nepoftit ca cel de-al 13-lea oaspete.
Loki l-a păcălit pe Hodr (zeul orb) să-și ucidă fratele, pe Baldur, zeul Luminii, al Frumuseții și al Bucuriei, folosind o săgeată din vâsc. Apoi, moartea lui Baldur a aruncat pământul în întuneric și doliu.
Cavalerii Templieri
Pe data de 13 octombrie 1307, regele Filip al IV-lea al Franței, aflat in datorii uriașe către Cavalerii Templieri, a ordonat arestarea simultană a mii de templieri sub acuzații false de erezie, tortură și execuția lor. Marele Maestru Jacques de Molay a fost ars pe rug.
Deși legatura dintre Vinerea 13 și Templieri a fost popularizată masiv în secolul XX (mai ales de cărți precum Codul lui Da Vinci), evenimentul a întărit ideea că 13 combinat cu ziua de vineri aduce dezastru.
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