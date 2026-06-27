VIDEO: Viitorul Sântimbru a luat tot: promovare istorică în Liga 3 și event în Alba! Fiesta la Galtiu, bucuriile trăite de Adrian Hulea și Adrian Bicheși

Viitorul Sântimbru a luat tot: promovare istorică în Liga 3 și event în Alba! Fiesta la Galtiu, bucuriile trăite de președintele Adrian Hulea și antrenorul Adrian Bicheși

Trupa din Galtiu, triplă de senzație în stagiunea 2025/2026!

Viitorul Sântimbru, promovare istorică în Liga 3, în premieră! Trupa din Galtiu a realizat triplă de senzație în stagiunea 2025/2026! Campioana Albei a trecut la partida de baraj de Academica Transilvania Târgu Mureș, 3-1 în deplasare, și 2-0 în retur.

În prezența a aproximativ 600 de spectatori, sântimbrenii au suferit în primul mitan, când Lazăr (venit special din Spania) a evitat deschiderea scorului în fața lui Ghitz (41), o ocazie imensă, pe fondul dominării mureșene. Soarta jocului s-a tranșat în actul secund, în 10 minute, când Lupșan (58; reluare din centrul careului), iar Epure (68), din postura de rezervă a înscris un eurogol, cu un șut în vinclu stâng, de la 25 de metri.

„Sunt cel mai fericit, nu pot descrie în cuvinte ce simt! E o muncă de ani, mă bucur pentru ce am realizat, am luat cupa și campionatul, promovarea, vine Cupa româniei și vrem să jucăm o finală, aici, la Galtiu, să mai aducem un trofeu. Promvarea reprezintă o muncă de peste 3 decenii, începută de tata în 1994, o continuăm amândoi în prezent, este cea mai împlinire a noastră această mare performanță”, a spus președintele Adrian Hulea, cu lacrimi în ochi.

*Dublă victorie cu Academica Transilvania Târgu Mureș

Înaintea jocului, suporterii sântimbreni au realizat o coregrafie în tribună, iar Eugen Hălălae, căpitan al „roș-albaștrilor” timp de 17 ani s-a retras din activitatea competițională, dând, simbolic, lovitura de începere. Viitorul Sântimbru a bifat o stagiune de pus în ramă, event județean, plus promovarea, în premieră în eșalonul terț.

În 2026, formația din Galtiu a înregistrat o singură înfrângere (la Săsciori) și un egal (la Daia Română), din 17 dispute (SuperLiga, Cupa României, baraje)! Alba are, iarăși, 5 reprezentante în eșalonul terț, după a cincea promovare consecutivă și a 13-a încercare reușită, din 15 în ultimii ani (un record național!)

„Ne bucurăm că am încununat cu o promovare foarte multă muncă. A fost anul nostru, am câștigat tot ce se putea câștiga! Era păcat să nu câștigăm și astăzi, ca să merităm pe deplin tot ce am realizat. Mă așteptam în retur să fie foarte greu, știam ce adversar întâlnim.

După pauză am reușit, prin execuțiile jucătorilor noștri, să-i reducem la tăcere. A fost o stagiune foarte dificilă, cu foartă multă adversitate. Mă bucur că am trecut peste toate greutățile, îi felicit pe acești băieți minunați care aduc fotbalul pe primul plan și își lasa servciul și schimbă ture. Chiar dacă la momentul acesta nu suntem pregătiți de eșalonul superior, cu singuranță la momentul debutului campionatului vom fi”, a punctat Adrian Bicheși, aflat la prima promovare în carieră!

Foto: SZILAGYI Peter (Aiud)

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