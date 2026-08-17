Video | După 2 luni de blocaj, transportul public din Alba Iulia s-a reluat din punctul în care a fost abandonat. Viceprimar: „Sumele care sunt în litigiu rămân în litigiu”
După 2 luni de blocaj, transportul public din Alba Iulia s-a reluat din punctul în care a fost abandonat. Viceprimar: „Sumele care sunt în litigiu rămân în litigiu”
Transportul public din Alba Iulia s-a reluat, luni, 17 august 2026, după două luni de blocaj. Asta după ce fost semnată o nouă convenție între Primăria Alba Iulia și operatorul de transport STP., în aceleași condiții tarifare și de traseu.
Primăria Alba Iulia a plătit chiar luni, 17 august 2026, 500.000 de lei către STP, după ce săptămâna trecută administrația locală a achitat operatorului de transport 1 milion de lei, pentru a nu fi întrerupt transportul în zona metropolitană.
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Întrebat despre motivul pentru care s-a ajuns la semnarea acestei convenții după o pauză de 2 luni, Marius Filimon, viceprimar al municipiului Alba Iulia, a precizat că demersul a reprezentat o solicitare din partea operatorului. „Operatorul ne-a transmis că este un act de încredere în care șoferii aveau nevoie de acest act ca să revină la muncă și să reia transportul”, a explicat viceprimarul albaiulian.
Litigiile financiare anterioare rămân pe rol
În privința sumelor contestate din trecut între administrația locală și furnizorul de servicii, viceprimarul a clarificat faptul că noua convenție nu soluționează disputele financiare vechi, ci reglementează exclusiv plățile viitoare. „Sumele care sunt în litigiu rămân în litigiu. Convenția se referă doar la plățile începând de astăzi până la finalizarea contractului”, a subliniat Marius Filimon.
Întrebat dacă există garanții că prevederile înțelegerii vor fi respectate, Marius Filimon a accentuat asupra aspectului că ambii semnatari au obligația legală de a se conforma documentului: „Fiind o convenție semnată, trebuie să o respecte ambele părți”.
Situația automatelor de bilete și a stațiilor noi
Viceprimarul Marius Filimon a oferit informații și despre stadiul infrastructurii conexe transportului public:
Consiliul Local Alba Iulia a adoptat o hotărâre privind predarea automatelor de bilete și abonamente (ATM-uri) către operatorul de transport. Procedura necesită o decizie similară din partea Asociației Intercomunitare de Dezvoltare Transport Local (AIDA TL) și încheierea unui act adițional la contract, după care aparatele vor fi preluate și puse în funcțiune, a precizat Marius Filimon.
Potrivit acestuia, în prezent se lucrează la montarea a 35 de stații noi de autobuz în oraș. Lucrările sunt estimate să se finalizeze în aproximativ o săptămână.
foto – Marius Filimon, viceprimar al municipiului Alba Iulia (credit foto: Ziarul Unirea)
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