Politică Administrație

FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”

Consiliul Județean Alba a început lucrările pentru reabilitarea completă a centurii orașului Ocna Mureș, investiție considerată de către autorități esențială. 

Aceștia transmit că lucrările sunt de ,,necesitate maximă” pentru dezvoltarea zonei și pentru susținerea turismului, în contextul extinderii Băilor Sărate.

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, a anunțat, printr-o postare publicată pe Facebook că lucrările au fost demarate, subliniind importanța infrastructurii pentru dezvoltarea orașului.

Vicepreședintele Consiliului Județean Alba: Este un proiect de necesitate maximă, având în vedere extinderea Băilor

,,Am început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș

Pentru dezvoltarea turismului din această zonă, pe lângă logistica locală și raportul preț-calitate, un factor decisiv îl reprezintă infrastructura.

Pentru cei care au ajuns sau doresc să ajungă la Băile Sărate, avem drumuri în stare excelentă. Spre exemplu, dinspre județul Cluj, avem ruta DN1-Unirea-Ocna Mureș. Mai apoi, dinspre județul Mureș, există ruta Fărau-Ocna Mures, iar dinspre județul Sibiu este disponibilă ruta Cetatea de Baltă-Jidvei-Sânmiclăuș-Fărău-Ocna Mureș (DJ 107V)

Recent, Consiliul Județean Alba a luat decizia de a reabilita complet centura orașului Ocna Mureș. Este un proiect de necesitate maximă, având în vedere extinderea Băilor printr-un proiect de anvergură al administrației conduse de Silviu Vințeler.

Băile Sărate rămân, cu siguranță, un brand județean și national și una dintre cele mai rentabile investiții din Alba.”, a scris Marius Hațegan, vicepreședintele Consiliului Județean Alba.

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