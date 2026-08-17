Curier Județean

Ce se întâmplă cu abonamentele pentru transportul în comun din Alba Iulia active în 16 iunie 2026, când a fost suspendat serviciul: Precizări oficiale ale operatorului de transport STP

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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De

Ce se întâmplă cu abonamentele pentru transportul în comun din Alba Iulia active în 16 iunie 2026, când a fost suspendat serviciul: Precizări oficiale ale operatorului de transport STP

Societatea de Transport Public (STP) S.A. Alba Iulia a transmis luni, 17 august 2026 o informare privind situația abonamentelor de călătorie la reluarea serviciului de transport public local.

Concret, potrivit reprezentanților STP, odată cu reluarea transportului public local, produsă luni, 17 august 2026, abonamentele de călătorie active la data de 16 iunie 2026 vor fi prelungite.

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Prelungirea se face cu numărul exact de zile neutilizate, respectiv diferența dintre 16 iunie 2026 și data la care expira abonamentul.

Actualizarea cardurilor se face la orice punct de vânzare, prin simpla prezentare a cardului de călătorie.

Măsura se aplică automat, la cerere, tuturor deținătorilor de abonamente aflate în valabilitate la data de 16 iunie 2026, fără costuri suplimentare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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