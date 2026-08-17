Ce se întâmplă cu abonamentele pentru transportul în comun din Alba Iulia active în 16 iunie 2026, când a fost suspendat serviciul: Precizări oficiale ale operatorului de transport STP
Ce se întâmplă cu abonamentele pentru transportul în comun din Alba Iulia active în 16 iunie 2026, când a fost suspendat serviciul: Precizări oficiale ale operatorului de transport STP
Societatea de Transport Public (STP) S.A. Alba Iulia a transmis luni, 17 august 2026 o informare privind situația abonamentelor de călătorie la reluarea serviciului de transport public local.
Concret, potrivit reprezentanților STP, odată cu reluarea transportului public local, produsă luni, 17 august 2026, abonamentele de călătorie active la data de 16 iunie 2026 vor fi prelungite.
Citește și: FOTO | Coadă de zeci de persoane la abonamentele STP Alba Iulia după ce autobuzele și-au reluat activitatea astăzi: Călătorii așteaptă la rând pentru cardurile de călătorii gratuite
Prelungirea se face cu numărul exact de zile neutilizate, respectiv diferența dintre 16 iunie 2026 și data la care expira abonamentul.
Actualizarea cardurilor se face la orice punct de vânzare, prin simpla prezentare a cardului de călătorie.
Măsura se aplică automat, la cerere, tuturor deținătorilor de abonamente aflate în valabilitate la data de 16 iunie 2026, fără costuri suplimentare.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | După 2 luni de blocaj, transportul public din Alba Iulia s-a reluat din punctul în care a fost abandonat. Viceprimar: „Sumele care sunt în litigiu rămân în litigiu”
După 2 luni de blocaj, transportul public din Alba Iulia s-a reluat din punctul în care a fost abandonat. Viceprimar: „Sumele care sunt în litigiu rămân în litigiu” Transportul public din Alba Iulia s-a reluat, luni, 17 august 2026, după două luni de blocaj. Asta după ce fost semnată o nouă convenție între Primăria Alba […]
Foto | Apeductul vechi de peste un secol dintr-un oraș din Alba nu va mai fi demolat: Decizie de ultimă oră
Apeductul vechi de peste un secol dintr-un oraș din Alba nu va mai fi demolat: Decizie de ultimă oră Apeductul vechi de peste un secol din Parcul Arini din Sebeș nu va mai fi demolat. Într-o ședință extraordinară a Consiliului Local Sebeș, desfășurată luni, 17 august 2026 a fost luată decizia de a se renunța […]
Galele Mamut Folk de la Alba Iulia au fost anulate: Care este motivul comunicat de organizatori
Galele Mamut Folk de la Alba Iulia au fost anulate: Care este motivul comunicat de organizatori Galele Mamut Folk, programate în 22 și 23 august la Alba Iulia, la Panoramic View, au fost anulate, au anunțat, luni, 17 august 2026, organizatorii. „Cu regret vă informăm că, în urma interesului extrem de scăzut manifestat de publicul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea în Transilvania până în 30 august 2026: Caniculă, răcire bruscă și din nou arșiță. Prognoza meteo pe 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până în 30 august 2026: Caniculă, răcire bruscă și din nou arșiță. Prognoza meteo...
Video | Magnific! Înotătorul de anduranță Avram Iancu a traversat Canalul Mânecii și în stilul bras: Albaiulianul Radu Ileană în echipa de suport
Magnific! Înotătorul de anduranță Avram Iancu a traversat Canalul Mânecii și în stilul bras: Albaiulianul Radu Ileană în echipa de...
Știrea Zilei
„Să trăiți bine!” Iar unii chiar o fac! Primăria Alba Iulia împrumută 30 de milioane de euro, dă înapoi aproape 48,5 milioane și mai cheltuiește 200.000 de lei, plus TVA, ca să credem că e o idee bună
„Să trăiți bine!” Iar unii chiar o fac! Primăria Alba Iulia împrumută 30 de milioane de euro, dă înapoi aproape...
Cum alege administrația din Alba Iulia să interzică păcănelele în oraș: Perioadă de „grație” până peste un an
Cum alege administrația din Alba Iulia să interzică păcănelele în oraș: Perioadă de „grație” până peste un an Primăria Alba...
Curier Județean
Ce se întâmplă cu abonamentele pentru transportul în comun din Alba Iulia active în 16 iunie 2026, când a fost suspendat serviciul: Precizări oficiale ale operatorului de transport STP
Ce se întâmplă cu abonamentele pentru transportul în comun din Alba Iulia active în 16 iunie 2026, când a fost...
Video | După 2 luni de blocaj, transportul public din Alba Iulia s-a reluat din punctul în care a fost abandonat. Viceprimar: „Sumele care sunt în litigiu rămân în litigiu”
După 2 luni de blocaj, transportul public din Alba Iulia s-a reluat din punctul în care a fost abandonat. Viceprimar:...
Politică Administrație
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat: ,,Vor mai urma episoade cu servicii publice sau lucrări care apar și dispar după cum bate vântul”
Semnalul de alarmă tras de un fost viceprimar din Alba Iulia în ziua în care transportul public a fost reluat:...
FOTO | Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă”
Au început lucrările de reabilitare completă pentru centura orașului Ocna Mureș: ,,Un proiect de necesitate maximă” Consiliul Județean Alba a...
Opinii Comentarii
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi
Horoscop 17–23 august 2026: Nu te grăbi. Mai întâi înțelege ce trebuie să accepți și ce trebuie să schimbi După...
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul
Numărul 13: De ce este considerat ghinionist și care e povestea reală de la care a plecat totul Frica de...