VIDEO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 în primul meci al marii finale a Diviziei A1 | Campioana, 1-0 la general, al doilea duel – marți, 21 aprilie, în „Alba Blaj” Arena
Volei Alba Blaj a câștigat primul meci al marii finale, 3-1, în „Alba Blaj” Arena, cu rivala CSO Voluntari și conduce 1-0 la general. Al doilea duel pentru aurul național se dispută tot în „Mica Romă”, marți, 21 aprilie, la ora 18.00.
În primul meci al finalei, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 (18-25, 26-24, 25-22, 25-16), campioana revenind de la 0-1, cu stil, având alături un public fierbinte, după mai bine de două ore de joc.
Citește și: VIDEO: Volei Alba Blaj a câștigat Cupa României, după o finală de poveste, pentru al doilea an consecutiv! |Confruntare-thriller cu Dinamo, campioana a salvat 3 mingi de meci
Primul parțial a fost de uitat pentru deținătoarea titlului, condusă mereu. CSO Voluntari s-a detașat la 10-4, 22-12 și s-a impus cu 25-18.
Al doilea set s-a derulat sub semnul echilibrului până la 19-19. Voluntari a făcut 23-20, Blajul a egalat și a anulat o minge de set și 0-2 (24-24) și apoi a zburdat spre egalare, cu 3 puncte la rând: 26-24!
Și s-a continuat pe aceleași note, cu echilibru lângă fileu, faze prelungi și mingi disputate, cu egalitate la 12, atmosfera devenind electrizantă în sală, mai ales că favoritele au preluat inițiativa, cu o serie excelentă (17-12). Blajul s-a descătușat și s-a distanța, preluând conducerea: 25-22
CSO Voluntari încearcă să relanseze întâlnirea, însă Piani face spectacol și Blajul se desprinde la 14-10, 18-13, 21-15, italianca strălucind în duelul de la distanță cu Van de Vosse.
UPDATE FOTO | Gică Hagi, din nou la cârma naționalei de fotbal, după aproape 2 decenii și jumătate: „E o onoare și o mare responsabilitate să reprezint iar România”
Gică Hagi, din nou la cârma naționalei de fotbal, după aproape 2 decenii și jumătate: „E o onoare și o mare responsabilitate să reprezint iar România” Gică Hagi (61 de ani) a devenit oficial, luni, 20 aprilie 2026, noul selecționar al echipei naționale de fotbal seniori a României. El revine pe acest post după aproape […]
FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, rezultate extraordinare pe plan național, la Avrig și internațional, la Barcelona | Performanțe pentru Miruna Măda, Attila Mălnași, Radu Măda și Máté Szakács
Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, rezultate extraordinare pe plan național, la Avrig și internațional, la Barcelona | Performanțe notabile pentru Miruna Măda, Attila Malnași, Radu Măda și Máté Szakács Repezentanții CSM Unirea Alba Iulia, alături de cei ai Asociației Biciclim, au reușit rezultate remarcabile, pe plan național, la Avrig, și internațional, […]
FOTO: Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare | Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan
Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare! Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan Echipa Thunder Team Blaj a realizat o performanță notabilă, promovând în Liga 1 de catchball, la numai doi ani de la înființare. Citește și: FOTO: Thunder Team Blaj, din nou rezultate […]
VIDEO | PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan: Care a fost „scorul” referendumului intern cu aproximativ 5.000 de voturi
PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan: Care a fost „scorul” referendumului intern cu aproximativ 5.000 de...
Cum va fi VREMEA în Transilvania în minivacanța de 1 Mai 2026: Vreme caldă, ideală pentru picnicuri
Cum va fi VREMEA în Transilvania în minivacanța de 1 Mai 2026: Vreme caldă, ideală pentru picnicuri Administrația Națională de...
Orașul din Alba în care aproape toți oamenii au loc de muncă. Motivele pentru care Sebeșul are șomaj ,,zero”: ,,Tot timpul s-au generat locuri de muncă, de aceea suntem unde suntem”
Orașul din Alba în care aproape toți oamenii au loc de muncă. Motivele pentru care Sebeșul are șomaj ,,zero”: ,,Tot...
FOTO | 20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului
20 aprilie 2026: Se împlinesc 82 de ani de la tragedia aviatică petrecută în Munții Cugirului Pe data de 20...
Într-un oraș din Alba plățile electronice au luat fața în premieră celor de la ghișeu: „Cred în puterea tehnologiei de a transforma administrația publică”
Într-un oraș din Alba plățile electronice au luat fața în premieră celor de la ghișeu: „Cred în puterea tehnologiei de...
Cum văd liderii din Alba ai partenerilor din coaliție retragerea de către PSD a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan
Cum văd liderii din Alba ai partenerilor din coaliție retragerea de către PSD a sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan...
VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră
Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră Săptămâna a început...
VIDEO | Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști
Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii
18 aprilie 1848: Are loc la Blaj prima adunare politică a românilor din Transilvania, pe Câmpia Libertăţii La 18/30 aprilie...