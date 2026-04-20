VIDEO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 în primul meci al marii finale a Diviziei A1 | Campioana, 1-0 la general, al doilea duel – marți, 21 aprilie, în „Alba Blaj” Arena

Dan HENEGAR

Publicat

acum 38 de minute

Volei Alba Blaj a câștigat primul meci al marii finale, 3-1, în „Alba Blaj” Arena, cu rivala CSO Voluntari și conduce 1-0 la general. Al doilea duel pentru aurul național se dispută tot în „Mica Romă”, marți, 21 aprilie, la ora 18.00.

În primul meci al finalei, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 (18-25, 26-24, 25-22, 25-16), campioana revenind de la 0-1, cu stil, având alături un public fierbinte, după mai bine de două ore de joc.

Citește și: VIDEO: Volei Alba Blaj a câștigat Cupa României, după o finală de poveste, pentru al doilea an consecutiv! |Confruntare-thriller cu Dinamo, campioana a salvat 3 mingi de meci

Primul parțial a fost de uitat pentru deținătoarea titlului, condusă mereu. CSO Voluntari s-a detașat la 10-4, 22-12 și s-a impus cu 25-18.

Al doilea set s-a derulat sub semnul echilibrului până la 19-19. Voluntari a făcut 23-20, Blajul a egalat și a anulat o minge de set și 0-2 (24-24) și apoi a zburdat spre egalare, cu 3 puncte la rând: 26-24!

Și s-a continuat pe aceleași note, cu echilibru lângă fileu, faze prelungi și mingi disputate, cu egalitate la 12, atmosfera devenind electrizantă în sală, mai ales că favoritele au preluat inițiativa, cu o serie excelentă (17-12). Blajul s-a descătușat și s-a distanța, preluând conducerea: 25-22

CSO Voluntari încearcă să relanseze întâlnirea, însă Piani face spectacol și Blajul se desprinde la 14-10, 18-13, 21-15, italianca strălucind în duelul de la distanță cu Van de Vosse.

UPDATE FOTO | Gică Hagi, din nou la cârma naționalei de fotbal, după aproape 2 decenii și jumătate: „E o onoare și o mare responsabilitate să reprezint iar România”

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 ore

în

20 aprilie 2026

De

Gică Hagi, din nou la cârma naționalei de fotbal, după aproape 2 decenii și jumătate: „E o onoare și o mare responsabilitate să reprezint iar România” Gică Hagi (61 de ani) a devenit oficial, luni, 20 aprilie 2026, noul selecționar al echipei naționale de fotbal seniori a României. El revine pe acest post după aproape […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, rezultate extraordinare pe plan național, la Avrig și internațional, la Barcelona | Performanțe pentru Miruna Măda, Attila Mălnași, Radu Măda și Máté Szakács

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 ore

în

20 aprilie 2026

De

Cicliștii de la CSM Unirea Alba Iulia și Biciclim, rezultate extraordinare pe plan național, la Avrig și internațional, la Barcelona | Performanțe notabile pentru Miruna Măda, Attila Malnași, Radu Măda și Máté Szakács Repezentanții CSM Unirea Alba Iulia, alături de cei ai Asociației Biciclim, au reușit rezultate remarcabile, pe plan național, la Avrig, și internațional, […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare | Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

20 aprilie 2026

De

Thunder Team Blaj, promovare în Liga 1 de catchball, la doar 2 ani de la înființare! Pemii speciale pentru Ileana Damian și Adelina Dîrloșan Echipa Thunder Team Blaj a realizat o performanță notabilă, promovând în Liga 1 de catchball, la numai doi ani de la înființare. Citește și: FOTO: Thunder Team Blaj, din nou rezultate […]

Citește mai mult