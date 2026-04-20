VIDEO: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 în primul meci al marii finale a Diviziei A1 | Campioana, 1-0 la general, al doilea duel – marți, 21 aprilie, în „Alba Blaj” Arena

Volei Alba Blaj a câștigat primul meci al marii finale, 3-1, în „Alba Blaj” Arena, cu rivala CSO Voluntari și conduce 1-0 la general. Al doilea duel pentru aurul național se dispută tot în „Mica Romă”, marți, 21 aprilie, la ora 18.00.

În primul meci al finalei, Volei Alba Blaj – CSO Voluntari 3-1 (18-25, 26-24, 25-22, 25-16), campioana revenind de la 0-1, cu stil, având alături un public fierbinte, după mai bine de două ore de joc.

Primul parțial a fost de uitat pentru deținătoarea titlului, condusă mereu. CSO Voluntari s-a detașat la 10-4, 22-12 și s-a impus cu 25-18.

Al doilea set s-a derulat sub semnul echilibrului până la 19-19. Voluntari a făcut 23-20, Blajul a egalat și a anulat o minge de set și 0-2 (24-24) și apoi a zburdat spre egalare, cu 3 puncte la rând: 26-24!

Și s-a continuat pe aceleași note, cu echilibru lângă fileu, faze prelungi și mingi disputate, cu egalitate la 12, atmosfera devenind electrizantă în sală, mai ales că favoritele au preluat inițiativa, cu o serie excelentă (17-12). Blajul s-a descătușat și s-a distanța, preluând conducerea: 25-22

CSO Voluntari încearcă să relanseze întâlnirea, însă Piani face spectacol și Blajul se desprinde la 14-10, 18-13, 21-15, italianca strălucind în duelul de la distanță cu Van de Vosse.

