VIDEO: Volei Alba Blaj a câștigat Cupa României, după o finală de poveste, pentru al doilea an consecutiv! |Confruntare-thriller cu Dinamo, campioana a salvat 3 mingi de meci

Volei Alba Blaj a cucerit Cupa României pentru al doilea an consecutiv, în „Alba Blaj” Arena, după o confruntare de poveste cu Dinamo. Echipa din „Mica Romă” s-a impus, scor 3-2 (25-13, 15-25, 25-14, 21-25, 19-17).
O partidă fantastică, un adevărat thriller, în care, în setul decisiv, unul incredibil și încărcat de suspans, campioana a revenit senzațional de la 3-8, tocmai când Dinamo părea că a pus mâna pe trofeu a egalat la „10”, a salvat 3 mingi de meci (13-14, 14-15, 15-16), a ratat la rându-i una (17-16) și s-a impus într-un mod epuizant.
După un prim set adjudecat facil de echipa considerată favorită, se părea că lucrurile se îndreaptă spre un 3-0, scurt, fără emoții. Doar că Dinamo (cu blăjeanca Ramona Rus și libero-ul Andra Cojocaru în efectiv) s-a aruncat în luptă și nu a cedat, ba dimpotrivă. Confruntarea a devenit un veritabil roller coster, cu combatantele pe rând la timonă, un duel imprevizibil, cu urcări spectaculoase și căderi impevizibile de ale ambelor finaliste, ajungându-se la un ultim set de poveste.
Acesta a durat o jumătate de oră (mai mult decât fiecare din primele 3 parțiale), iar scenariul a fost unul rocambolesc, cu răsturnări de situații și suspans extrem. O întâlnire pe care nimeni nu merita să o piardă, ce poate fi asemuită cu o partidă între doi pugiliști ce caută, în ultima repriză, să dea lovitura decisivă.
A fost 1-0 și 2-1 pentru Blaj, Dinamo a egalat de fiecare dată și a condus cu 8-3 în decisiv!!!
*Piani, MVP-ul unei finale superbe
A fost o finală realmente superbă, iar MVP-ul întâlnirii a fost desemnată Vittoria Pianni, cea mai bună realizatoare a meciului.
La festivitatea de premiere, una cu confetti și jocuri de lumini, trofeele și medaliile au fost înmânate de Ion Dumitrel (președintele CJ Alba), Gheorghe Rotar (primarul municipiului Blaj), Adin Cojocaru (președintele Federației Române de Volei), Adina Salaoru una dintre cele mai iubite voleibaliste ale Blajului) și reprezentantul Loteriei Române (sponsorul Cupei României).
Volei Alba Blaj: Viktoria Trcol – 4 puncte, Vittoria Piani – 20, Drussyla Costa – 17, Jelena Delic – 7, Charlotte Krenicky – 5, Ariana Pîrv – 15, Diana Vereș (libero); au mai intrat Evilania Martinez – 6, Ana Escamilla – unul, Mihaela Otcuparu, Bianca Grama, Marija Miljevic – unul; nu au jucat Eva Vizitiu (l), Raisa Ioan. Antrenor Guillermo Naranjo Hernandez.
O confruntare echilibrată, tensionată, încărcată de suspans și adrenalină a durat două ore și 21 de minute și a ținut cu sufletele la gură pe cei aproximativ 1900 de spectatori. Raportul blocajelor a fost 9-10 (cele mai multe Trcol și Krenicky, respectiv Miron – câte 3), iar al așilor 4-7 (cele mai multe Tereza Hruseska – 4). Principalele realizatoare: Vittoria Piani – 20, Drussyla Costa – 17, Ariana Pîrv – 15, respectiv Radostina Marinova – 19 și Oleksandra Milenko – 18.
Volei Alba Blaj și-a trecut în palmares a șasea Cupă a României, a doua la rând după succesele din 2017, 2019, 2021, 2022 și 2025 (a realizat eventul), dovedind astfel dominația din ultimul deceniu (are o singură finală pierdută, în 2018).
De cealaltă parte, Dinamo merită aprecier pentru puterea de revenire, dar mai are de așteptat ultimul triumf fiind în 2012, iar ultima finală acum 5 ani (0-3… cu Volei Alba Blaj).
Urmează, joi, 9 aprilie, meciurile secunde din semifinalele Diviziei A1, Corona Brașov – Volei Alba Blaj (ora 17.00) și Dinamo – CSO Voluntari.
Foto: Volei Alba Blaj (Andrei Stânea), Gabi Rus, Federația Română de Volei
