Curier Județean

Video | Peste 100 de activități preventive în 10 unități de învățământ din Alba efectuate de polițiști: Au luat parte peste 2.600 de elevi și cadre didactice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 10 minute

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Peste 100 de activități preventive în 10 unități de învățământ din Alba efectuate de polițiști: Au luat parte peste 2.600 de elevi și cadre didactice

În această săptămână, polițiștii din județul Alba, sub coordonarea Biroului Siguranță Școlară și a Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat 112 activități preventive în 10 unități de învățământ, la care au luat parte peste 2.600 de elevi și cadre didactice.

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Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Sebeș și Poliției Municipiului Blaj, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

Totodată, în cadrul planurilor de acțiune privind creșterea siguranței școlare, polițiștii au desfășurat instruiri cu personalul responsabil de paza unităților de învățământ, precum și cu operatorii economici, pentru prevenirea comercializării băuturilor alcoolice, produselor din tutun și băuturilor energizante către minori.

Au fost desfășurate acțiuni în trafic, fiind oprite, pentru control, microbuzele școlare.

Polițiștii sunt alături de elevi, în școli, prin activități preventive interactive, discuții deschise și exemple concrete, menite să îi ajute să recunoască riscurile, să ia decizii responsabile și să adopte un comportament sigur atât în mediul școlar, cât și în viața de zi cu zi.

,,Împreună, prin astfel de activități, contribuim la consolidarea unui mediu sigur și prietenos în care fiecare copil să se simtă apreciat, ocrotit și acceptat!”, se mai arată în comunicatul transmis de IPJ Alba.

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