Update foto | Accident rutier la Petrești: Un singur autoturism implicat. Intervin pompierii din Sebeș

Bărbat de 45 de ani din Alba Iulia, reținut după ce a intrat în locuința altui bărbat din oraș: L-a agresat fizic și amenințat Un bărbat în vârstă de 45 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce ar fi pătruns fără drept în locuința unui alt […]