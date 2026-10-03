Video-Știrea Ta | Urși pe carosabil, pe podul peste autostradă, în zona Lancrăm, pe direcția spre Alba Iulia
Urși pe carosabil, pe podul peste autostradă, în zona Lancrăm, pe direcția spre Alba Iulia
Un clip video primit sâmbătă, 3 octombrie 2026 arată un grup de urși care înaintează pe carosabil, pe podul peste autostradă din zona Lukoil, pe direcția Lancrăm – Alba Iulia. Potrivit persoanei care a transmis imaginile, animalele au fost văzute chiar pe șosea.
În primele cadre, animalele sunt la distanță și se văd doar siluete brune, apoi mașina se apropie. Se disting cel puțin mai multe exemplare, de dimensiuni diferite.
Cadrele video sugerează că ar putea fi vorba de o femelă cu pui.
În ultimele cadre cu urșii, câțiva se află chiar în fața mașinii, pe banda de circulație, iar alții merg pe marginea carosabilului, lângă parapet.
Imaginile au fost filmate, potrivit celui care le-a trimis, în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026, la prima oră, când întunericul era încă manifest.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
Video știrea ta | Dixie, un câine din Alba Iulia, luat de o femeie după ce a ieșit din curte. Proprietar: ,,Nu știu care au fost intențiile ei, dar ne-am bucura să-l recuperăm”
Dixie, un câine din Alba Iulia, luat de o femeie după ce a ieșit din curte. Proprietar: ,,Nu știu care au fost intențiile ei, dar ne-am bucura să-l recuperăm” O femeie a publicat duminică, 27 septembrie, pe o rețea de socializare, un videoclip în care surprinde momentul în care câinele familiei sale, ieșit din curte, […]
Foto știrea ta | Un nou cal a apărut pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: În urmă cu o lună, un altul a murit după ce a sărit în fața unei mașini
Un nou cal a apărut pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: În urmă cu o lună, un altul a murit după ce a sărit în fața unei mașini Un bărbat a trimis redacției ziarulunirea.ro două fotografii în care este surprins un nou cal care a început să își facă „veacul” pe strada Alcala […]
Video știrea ta | Lucrare făcută de Dorel la blocurile „M” din Alba Iulia: „Curge apa în baie și bucătărie. Bani mulți dați pe lucrări de doi lei”
Lucrare făcută de Dorel la blocurile „M” din Alba Iulia: „Curge apa în baie și bucătărie. Bani mulți dați pe lucrări de doi lei” Un cetățean care locuiește la blocurile „M” din Alba Iulia s-a „trezit” într-o situație neplăcută după finalizarea anvelopării imobilului în care trăiește. Mai exact, acesta explică faptul că lucrarea ar fi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili”
Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi...
Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0”
Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0” „Și la economie Polonia – România este 6-0”, afirmă economistul...
Știrea Zilei
Update Foto | Accident în Alba Iulia: Coliziune între 2 vehicule pe Calea Moților, în zona Kaufland Cetate
Accident în Alba Iulia: Coliziune între 2 vehicule pe Calea Moților, în zona Kaufland Cetate Un accident rutier s-a produs...
Update | Accident mortal în Alba Iulia: Un bărbat a decedat, lovit de tren, în gara Bărăbanț
Accident mortal în Alba Iulia: O persoană a decedat, lovită de tren, în gara Bărăbanț Un accident mortal a avut...
Curier Județean
În Alba avizele necesare autorizațiilor de construire ar urma să fie obținute printr-o procedură digitală, cu termen de 30 de zile: Consiliul Județean pregătește reorganizarea Comisiei de Acord Unic
În Alba avizele necesare autorizațiilor de construire ar urma să fie obținute printr-o procedură digitală, cu termen de 30 de...
Video | Zile de toamnă de poveste în Aiud: Ziua Recoltei și Festivalul „Vin și Trandafiri” 2026 aduc producătorii locali, vinurile din Ciumbrud și muzica în prim-plan
Zile de toamnă de poveste în Aiud: Ziua Recoltei și Festivalul „Vin și Trandafiri” 2026 aduc producătorii locali, vinurile din...
Politică Administrație
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea Centru” 2021-2027
138 de apartamente din Alba Iulia vor fi reabilitate energetic cu peste 10,5 milioane de lei: Finanțare prin programul „Regiunea...
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot de peste 8 milioane de euro dedicat startup-urilor inovatoare
Premieră în Regiunea de Dezvoltare Centru! ADR Centru a lansat fondul de capital de risc „Asternova Centru”: Instrument financiar pilot...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...