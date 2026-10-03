Video-Știrea Ta | Urși pe carosabil, pe podul peste autostradă, în zona Lancrăm, pe direcția spre Alba Iulia

Urși pe carosabil, pe podul peste autostradă, în zona Lancrăm, pe direcția spre Alba Iulia

Un clip video primit sâmbătă, 3 octombrie 2026 arată un grup de urși care înaintează pe carosabil, pe podul peste autostradă din zona Lukoil, pe direcția Lancrăm – Alba Iulia. Potrivit persoanei care a transmis imaginile, animalele au fost văzute chiar pe șosea.

În primele cadre, animalele sunt la distanță și se văd doar siluete brune, apoi mașina se apropie. Se disting cel puțin mai multe exemplare, de dimensiuni diferite.

Cadrele video sugerează că ar putea fi vorba de o femelă cu pui.

În ultimele cadre cu urșii, câțiva se află chiar în fața mașinii, pe banda de circulație, iar alții merg pe marginea carosabilului, lângă parapet.

Imaginile au fost filmate, potrivit celui care le-a trimis, în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026, la prima oră, când întunericul era încă manifest.

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