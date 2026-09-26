Foto știrea ta | Un nou cal a apărut pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: În urmă cu o lună, un altul a murit după ce a sărit în fața unei mașini
Un nou cal a apărut pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: În urmă cu o lună, un altul a murit după ce a sărit în fața unei mașini
Un bărbat a trimis redacției ziarulunirea.ro două fotografii în care este surprins un nou cal care a început să își facă „veacul” pe strada Alcala de Henares.
Alături de imaginile care surprind animalul pe caorsabil, bărbatul a scris „a înviat calul”, făcând aluzie la ,,celebrul” cal care a murit pe aceeași stradă în urmă cu aproximativ o lună.
Citește și: VIDEO | Inevitabilul s-a produs! Calul de pe strada Alcalá de Henares a murit după ce a sărit în fața unei mașini condusă de un tânăr șofer. Momentul impactul, surprins de o cameră de bord
Incidentul de atunci s-a petrecut după ce calul a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr. Evenimentul rutier s-a produs în data de 19 august, în jurul orei 00:30, chiar în zona în care animalul fusese zărit de mai multe ori în perioada precedentă.
La volan se afla un tânăr de 18 ani, care avea permisul de conducere de aproximativ o lună.
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