Foto știrea ta | Un nou cal a apărut pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: În urmă cu o lună, un altul a murit după ce a sărit în fața unei mașini

Un nou cal a apărut pe strada Alcala de Henares din Alba Iulia: În urmă cu o lună, un altul a murit după ce a sărit în fața unei mașini

Un bărbat a trimis redacției ziarulunirea.ro două fotografii în care este surprins un nou cal care a început să își facă „veacul” pe strada Alcala de Henares.

Alături de imaginile care surprind animalul pe caorsabil, bărbatul a scris „a înviat calul”, făcând aluzie la ,,celebrul” cal care a murit pe aceeași stradă în urmă cu aproximativ o lună.

Incidentul de atunci s-a petrecut după ce calul a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr. Evenimentul rutier s-a produs în data de 19 august, în jurul orei 00:30, chiar în zona în care animalul fusese zărit de mai multe ori în perioada precedentă.

La volan se afla un tânăr de 18 ani, care avea permisul de conducere de aproximativ o lună.

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