Foto | Daria Avram și Sorin Filimon, elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, vis de creație împlinit: Poezii publicate în volumul colectiv de debit „Brâncuși inspiră poezie”

Daria Avram și Sorin Filimon, elevi ai Colegiului Militar din Alba Iulia, vis de creație împlinit: Poezii publicate în volumul colectiv de debit „Brâncuși inspiră poezie”

Doi dintre elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, care își exprimă sensibilitatea și creativitatea prin poezie, au avut ocazia să își publice creațiile literare în volumul colectiv de debut „Brâncuși inspiră poezie”, alături de alți tineri pasionați de literatură.

Elevul caporal Sorin Filimon și eleva fruntaș Daria Avram au o pasiune deosebită pentru cuvânt, imaginație și dorința de a transmite emoții prin versuri, șlefuindu-și talentul sub coordonarea doamnei profesoare de limba și literatura română, Cosmina Mircea.

În cadrul proiectului cultural și educațional cu același nume, derulat de Asociația Culturală In Ars Veritas din Blaj, cu finanțarea Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte, în cadrul programului Tineret în Acțiune 2026, elevii colegiului militar, alături de alți 35 de liceeni și studenți, au fost invitați să privească opera lui Constantin Brâncuși dincolo de reperele consacrate și să o transforme într-o experiență personală.

Cartea a fost prezentată publicului săptămâna aceasta, la sediul Bibliotecii Municipale „Școala Ardeleană” Blaj, poeții prezenți având ocazia de a-și recita propriile creații în fața publicului.

„Publicarea creațiilor literare reprezintă pentru elevii militari o frumoasă recunoaștere a talentului și a muncii depuse și în același timp o încurajare de a scrie în continuare”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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