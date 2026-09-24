Video știrea ta | Lucrare făcută de Dorel la blocurile „M” din Alba Iulia: „Curge apa în baie și bucătărie. Bani mulți dați pe lucrări de doi lei”

Lucrare făcută de Dorel la blocurile „M” din Alba Iulia: „Curge apa în baie și bucătărie. Bani mulți dați pe lucrări de doi lei”

Un cetățean care locuiește la blocurile „M” din Alba Iulia s-a „trezit” într-o situație neplăcută după finalizarea anvelopării imobilului în care trăiește.

Mai exact, acesta explică faptul că lucrarea ar fi fost făcută prost, susținând că „membrana de bitum nu este bine lipită, iar apa curge pe sub ea și ajunge la țevile de aerisire, pe unde se scurge”, potrivit bărbatului.

Mai mult decât atât, bărbatul susține că apa se infiltrează deja în locuință, atât în baie, cât și în bucătărie, iar firma care a executat lucrarea nu poate fi contactată.

„Curge în baie și bucătărie. Bani mulți dați pe lucrări de doi lei. Am un număr de telefon de la firma care a făcut lucrarea, dar nu mai răspund.”, a povestit acesta.

În încercarea de a rezolva problemele provocate de lucrarea făcută de „Dorel”, albaiulianul a încercat să contacteze autoritățile competente, însă acestea nu mai pot interveni, deoarece lucrarea nu se mai află în garanție.

,,Primăria nu mai poate face nimic, cică, pentru că a trecut garanția”, a explicat bărbatul.

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