Video știrea ta | Lucrare făcută de Dorel la blocurile „M” din Alba Iulia: „Curge apa în baie și bucătărie. Bani mulți dați pe lucrări de doi lei”
Lucrare făcută de Dorel la blocurile „M” din Alba Iulia: „Curge apa în baie și bucătărie. Bani mulți dați pe lucrări de doi lei”
Un cetățean care locuiește la blocurile „M” din Alba Iulia s-a „trezit” într-o situație neplăcută după finalizarea anvelopării imobilului în care trăiește.
Mai exact, acesta explică faptul că lucrarea ar fi fost făcută prost, susținând că „membrana de bitum nu este bine lipită, iar apa curge pe sub ea și ajunge la țevile de aerisire, pe unde se scurge”, potrivit bărbatului.
Mai mult decât atât, bărbatul susține că apa se infiltrează deja în locuință, atât în baie, cât și în bucătărie, iar firma care a executat lucrarea nu poate fi contactată.
„Curge în baie și bucătărie. Bani mulți dați pe lucrări de doi lei. Am un număr de telefon de la firma care a făcut lucrarea, dar nu mai răspund.”, a povestit acesta.
În încercarea de a rezolva problemele provocate de lucrarea făcută de „Dorel”, albaiulianul a încercat să contacteze autoritățile competente, însă acestea nu mai pot interveni, deoarece lucrarea nu se mai află în garanție.
,,Primăria nu mai poate face nimic, cică, pentru că a trecut garanția”, a explicat bărbatul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea Ta
Video Știrea Ta | „Trambulină” pe autostrada A10 Sebeș–Turda: O denivelare a carosabilului face mașinile să „sară” la trecerea prin zonă
„Trambulină” pe autostrada A10 Sebeș–Turda: O denivelare a carosabilului face mașinile să „sară” la trecerea prin zonă Pe autostrada A10, pe sensul de mers Sebeș–Turda, o denivelare a carosabilului îi pune în dificultate pe șoferi. La trecerea peste porțiunea respectivă, autoturismele „saltă”, iar zona a ajuns să semene cu o adevărată „trambulină”. Un cititor al […]
Video știrea ta | Trotinetist teribilist, surprins în viteză pe pista de biciclete din Micești: A depășit cu mult limita legală
Trotinetist teribilist, surprins în viteză pe pista de biciclete din Micești: A depășit cu mult limita legală Un tânăr a fost surprins circulând cu viteză pe pista de biciclete din Micești, pe sensul de mers spre Alba Iulia, recent. Potrivit martorilor care au surprins momentul, tânărul s-ar fi deplasat cu o viteză considerabil mai mare […]
ȘTIREA TA | Alba Iulia, oraș turistic doar pe hârtie: Cine promovează de fapt orașul? Reprezentant HORECA: ,,Pe site-ul oficial niște norvegieni vând mașini!”
Alba Iulia, oraș turistic doar pe hârtie: Cine promovează de fapt orașul? Reprezentant HORECA: ,,Pe site-ul oficial niște norvegieni vând mașini!” Există, pe hârtie, structuri dedicate turismului în Alba Iulia. Dar cât de mult se vede activitatea lor în promovarea efectivă a orașului ca destinație turistică? Este întrebarea lansată public de un reprezentant al sectorului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Postul intermitent ar putea fi mai eficient dacă renunțăm la cină, nu la micul dejun: Explicația unui specialist în longevitate
Postul intermitent ar putea fi mai eficient dacă renunțăm la cină, nu la micul dejun: Explicația unui specialist în longevitate...
Românii plătesc mai mult la pompă decât în toate cele 4 țări vecine: Benzina, cu până la 1,46 lei/litru mai scumpă
Românii plătesc mai mult la pompă decât în toate cele 4 țări vecine: Benzina, cu până la 1,46 lei/litru mai...
Știrea Zilei
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit ani în șir la lumina lămpii
În Alba, sute de gospodării încă nu au fost racordate niciodată la energia electrică: În Munții Apuseni, oamenii au trăit...
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal de alarmă de o gravitate extremă”
Aproximativ 200 de ovine, transportate ilegal, găsite într-un camion la Alba Iulia: Animalele proveneau dintr-o exploatație din Zlatna. ANSVSA: ,,Semnal...
Curier Județean
Foto | Pompierii din Alba au obținut locul 2 la Competiția Internațională „Scări” de la Satu Mare: Au urcat 210 trepte cu 35 de kilograme de echipament
Pompierii din Alba au obținut locul 2 la Competiția Internațională „Scări” de la Satu Mare: Au urcat 210 trepte cu...
Foto | Polițiștii din Alba, acțiuni pentru prevenirea înșelăciunilor prin metoda „Accidentul”: Peste 80 de seniori, informați la Blaj, Cenade, Jidvei și Cetatea de Baltă. Recomandări
Polițiștii din Alba, acțiuni pentru prevenirea înșelăciunilor prin metoda „Accidentul”: Peste 80 de seniori, informați la Blaj, Cenade, Jidvei și...
Politică Administrație
PSD Alba Iulia cere municipalității responsabilitate în cheltuielile pentru noul parc de la Schit, unde o bancă este evaluată la 2.000 de euro
PSD Alba Iulia cere municipalității responsabilitate în cheltuielile pentru noul parc de la Schit, unde o bancă este evaluată la...
George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu”
George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu” George Simion...
Opinii Comentarii
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete indiene, primit de la un Maharajah. Legenda parfumului care persistă pe holurile de la Pelișor
Ce parfumuri a purtat Regina Maria: Făcea reclamă la Mon Boudoir în 1922, dar ar fi preferat unul de violete...
Paștele din 2027 vine cu o diferență uriașă între ortodocși și catolici. Când este Învierea Domnului
Paștele ortodox și catolic în 2027. Când pică Învierea Domnului și de ce sunt sărbătorite la 35 de zile distanță...