Update Foto | Accident pe DN 67 C Transalpina: Mașină ieșită în afara părții carosabile în zona Popasul Regelui

Accident pe DN 67 C Transalpina: Mașină ieșită în afara părții carosabile în zona Popasul Regelui

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026, în Alba, pe DN 67 C Transalpina.

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 67C, în zona Popasul Regelui.

Este vorba despre un autoturism ieșit in afara părții carosabile, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 10.44.

foto: ISU Alba

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