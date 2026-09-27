Video știrea ta | Dixie, un câine din Alba Iulia, luat de o femeie după ce a ieșit din curte. Proprietar: ,,Nu știu care au fost intențiile ei, dar ne-am bucura să-l recuperăm”
Dixie, un câine din Alba Iulia, luat de o femeie după ce a ieșit din curte. Proprietar: ,,Nu știu care au fost intențiile ei, dar ne-am bucura să-l recuperăm”
O femeie a publicat duminică, 27 septembrie, pe o rețea de socializare, un videoclip în care surprinde momentul în care câinele familiei sale, ieșit din curte, este luat de o altă femeie.
Mai exact, câinele se afla în apropierea locuinței, după ce ieșise din curte, moment în care o mașină a oprit în zonă, iar o femeie a coborât și a luat animalul. Proprietara spune că nu știe care au fost intențiile acesteia, însă speră să o poată identifica și să îl recupereze pe Dixie.
Mesajul integral publicat de femeie într-un grup de Facebook destinat persoanelor din Alba Iulia este următorul:
,,Astăzi de dimineață, câinele nostru a ieșit din curte și a fost luat de această doamnă. Nu știu care au fost intențiile ei, dar ne-am bucura dacă am putea să dăm de ea și să-l recuperăm pe Dixie. Dixie este cipat. Dacă cineva are orice informație despre cine ar putea fi această doamnă, vă rog să ne contactați. Orice informație și share e de mare ajutor!”
Update:
Câinele a fost găsit.
,,Persoana din imagine a avut cele mai bune intenții. Câinele a fost adus de doamna în Cuza, după mai multe încercări de a ne găsi (stăpânii)”, a explicat stăpâna câinelui.
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