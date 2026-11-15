Video | Râmeț și Ponor, două comune din Alba care ar putea face pasul spre comasare voluntară. Primarul Vasile Raica: ,,Eu zic că ar fi benefic pentru ambele părți”
Râmeț și Ponor, două comune din Alba care ar putea face pasul spre comasare voluntară. Primarul Vasile Raica: ,,Eu zic că ar fi benefic pentru ambele părți”
Guvernul dorește comasarea a aproape 430 de comune din România care au cel mult 1.500 de locuitori. Reforma administrativ-teritorială ar urma să fie realizată în cel puțin două etape, prima dintre acestea fiind comasarea voluntară a comunelor, până la data de 1 martie 2027.
Vasile Raica, primarul din Râmeț, admite că, în cazul în care Guvernul continuă cu ideea comasării, pentru comuna pe care o conduce, cea mai bună variantă ar fi comasarea voluntară cu comuna Ponor.
„Cred că se va și întâmpla comasarea. Dacă Guvernul continuă cu această ordonanță, pentru noi cel mai mare avantaj ar fi să o facem prin voluntariat, cu Ponor”, a explicat edilul din Râmeț.
El a continuat prin a spune că relațiile dintre cei doi edili sunt bune, iar în cazul în care se va ajunge la un numitor comun, comasarea ar putea fi în avantajul ambelor comune, având în vedere investițiile realizate în zonă, precum Transapuseana: ,,Eu zic că ar fi benefic pentru Râmeț și Ponor”.
În ceea ce privește numărul de locuitori, fiecare dintre cele două comune are aproximativ 600 de persoane, potrivit lui Ioan Raica, care spune însă că populația se află pe un trend ușor în creștere în ultima perioadă, datorită îmbunătățirii condițiilor, în special prin investițiile în drumuri:
„Trendul este într-o ușoară creștere, dar să sperăm că, odată cu deschiderea mai multor drumuri în comună și cu drumul județean, se vor întoarce oamenii și din străinătate. Și am înțeles că mai vin și o să mai rămână și din cei tineri aici. Dacă ai condiții, o să rămână și oamenii”, a explicat edilul.
Edilul din Râmeț afirmă că a avut loc și o discuție amicală cu colegul său de la Ponor, spunând însă că nu există nimic concret, însă începutul este unul promițător.
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