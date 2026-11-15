Postul Crăciunului 2026: 40 de zile de restricții alimentare. Când au credincioșii dezlegare la pește și ce tradiții se respectă

Postul Nașterii Domnului începe pe 15 noiembrie 2026 și se încheie în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Timp de 40 de zile, credincioșii ortodocși sunt chemați să respecte restricții alimentare, să intensifice rugăciunea și să acorde mai multă atenție faptelor de milostenie. Perioada are reguli precise privind consumul de carne, lactate, ouă, pește și vin, dar și numeroase tradiții păstrate din generație în generație.

Cunoscut și sub denumirea de Postul Nașterii Domnului, acesta este unul dintre cele patru posturi importante din calendarul Bisericii Ortodoxe. Spre deosebire de Postul Paștelui, este considerat un post mai puțin aspru, deoarece calendarul bisericesc prevede mai multe zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn.

Ce alimente sunt interzise în Postul Crăciunului

Principala regulă a postului este renunțarea la produsele de origine animală. Astfel, credincioșii care respectă rânduiala postului nu consumă carne și preparate din carne, lapte și produse lactate, precum brânza, smântâna, untul sau iaurtul, dar nici ouă și alimente preparate cu astfel de ingrediente.

Sunt permise legumele, fructele, cerealele, leguminoasele, semințele și nucile, precum și preparatele exclusiv vegetale.

Restricțiile nu sunt însă identice în fiecare zi. În zilele de luni, miercuri și vineri, rânduiala tradițională recomandă post mai aspru, cu hrană vegetală fără untdelemn. Marțea și joia există dezlegare la untdelemn și vin, iar sâmbăta și duminica sunt, în general, zile în care se permite consumul acestora și, în datele stabilite de calendar, al peștelui.

Postul Crăciunului 2026: când este dezlegare la pește

Una dintre informațiile importante pentru credincioși este că în Postul Crăciunului din 2026 sunt prevăzute 14 zile cu dezlegare la pește.

Prima dezlegare este pe 21 noiembrie, când Biserica Ortodoxă sărbătorește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și sub numele de Vovidenia.

În luna noiembrie, credincioșii vor mai avea dezlegare la pește pe 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie. În decembrie, zilele în care este permis consumul de pește sunt 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie.

Printre sărbătorile importante care coincid cu aceste dezlegări se numără Sfântul Apostol Andrei, celebrat pe 30 noiembrie, și Sfântul Ierarh Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie.

Ultima dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2026 este pe 19 decembrie. Începând cu 20 decembrie, postul devine mai aspru, iar credincioșii se pregătesc pentru apropierea Ajunului și a sărbătorii Nașterii Domnului.

De ce durează 40 de zile Postul Nașterii Domnului

Durata de 40 de zile are o semnificație religioasă aparte. Postul reprezintă o perioadă de pregătire spirituală pentru întâmpinarea Nașterii lui Iisus Hristos și este asociat cu postul ținut de Moise pe Muntele Sinai.

Durata uniformă de șase săptămâni a fost stabilită în anul 1166, la Sinodul de la Constantinopol, după ce în primele veacuri creștine existau diferențe în ceea ce privește perioada de postire.

Din perspectiva Bisericii, postul nu trebuie privit exclusiv ca o restricție alimentară, ci ca un exercițiu de înfrânare, pocăință, rugăciune și apropiere de Dumnezeu.

Tradiții și obiceiuri românești în Postul Crăciunului

Postul Nașterii Domnului este legat de numeroase tradiții românești, păstrate mai ales în comunitățile rurale. Una dintre cele mai cunoscute este legată de colindele care vestesc apropierea Crăciunului. Pe 21 noiembrie, de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, încep să fie cântate în biserici Catavasiile Crăciunului, marcând liturgic apropierea sărbătorii.

Colindatul are o semnificație religioasă profundă, fiind o modalitate prin care vestea Nașterii Mântuitorului este transmisă din casă în casă. În numeroase zone ale țării, pregătirile pentru colindat încep cu mult înainte de Ajunul Crăciunului.

O altă sărbătoare importantă din această perioadă este Sfântul Nicolae, celebrat pe 6 decembrie. Tradiția oferirii de daruri copiilor este asociată cu generozitatea sfântului și cu grija acestuia față de oamenii săraci și aflați în dificultate. În spiritul postului, credincioșii sunt îndemnați să ofere ajutor persoanelor vulnerabile.

Pregătirea sufletească este, de asemenea, o componentă importantă. Credincioșii sunt încurajați să participe la slujbele religioase, să se spovedească, să se roage mai mult și să se împace cu persoanele cu care se află în conflict.

În gospodăriile românești se pregătesc, în această perioadă, numeroase mâncăruri de post. Printre cele mai cunoscute se numără sarmalele cu orez și ciuperci, fasolea, ciorbele de legume, tocănițele, colacii și dulciurile preparate fără ingrediente de origine animală.

Ajunul Crăciunului, ultima zi de post

Pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, credincioșii respectă o rânduială de post mai aspră. În unele comunități, tradiția păstrează obiceiul de a mânca după apariția primei stele pe cer, în amintirea stelei care a vestit Nașterea Mântuitorului.

Ajunul este considerat o zi de pregătire pentru marea sărbătoare din 25 decembrie. În multe gospodării se finalizează pregătirile pentru masa de Crăciun, iar familiile se reunesc pentru a întâmpina sărbătoarea.

Cine poate fi exceptat de la restricțiile alimentare

Rânduielile postului trebuie adaptate în funcție de starea de sănătate și de posibilitățile fiecărei persoane. Copiii, femeile însărcinate, persoanele în vârstă, bolnavii și cei care urmează tratamente medicale pot avea nevoie de un regim alimentar diferit.

În astfel de situații, este recomandată consultarea medicului și discutarea regulilor de post cu preotul duhovnic. Postul nu trebuie să pună în pericol sănătatea și nici să devină o competiție privind severitatea restricțiilor alimentare.

Reprezentanții Bisericii subliniază că abținerea de la anumite alimente trebuie însoțită de schimbarea comportamentului, de renunțarea la răutate, invidie, judecarea aproapelui și excese. Ajutorarea celor săraci, vizitarea persoanelor singure și sprijinirea celor aflați în dificultate sunt considerate manifestări concrete ale credinței.

foto: arhivă

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