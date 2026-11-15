Ştirea zilei

Video | Moment neobișnuit: Un arbitru asistent a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit în timpul derby-ului de Alba dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 17 minute

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Moment neobișnuit: Un arbitru asistent a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit în timpul derby-ului de Alba dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj

Un moment mai puțin întâlnit pe terenurile de fotbal din România s-a petrecut sâmbătă, 14 noiembrie 2026, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, în timpul derby-ului județean dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj, contând pentru etapa a 13-a a Ligii a III-a, Seria 7. Arbitrul asistent Ilie Slavu a acuzat probleme medicale și nu a mai putut continua partida, fiind înlocuit în minutul 73 de arbitrul de rezervă Narcis Bodocan.

Petrecerea Divorțaților

Problemele medicale ale asistentului au apărut încă de la pauza întâlnirii. Deși a încercat să continue, starea acestuia nu i-a mai permis să-și ducă la capăt atribuțiile, astfel că brigada de arbitri a fost nevoită să recurgă la o soluție de înlocuire în timpul jocului.

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Situația a reprezentat un episod neobișnuit pentru o partidă oficială, în condițiile în care schimbarea unui arbitru din motive medicale în timpul desfășurării întâlnirii este o situație relativ rară în fotbal.

Derby încins, public numeros

Partida dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj a fost una încinsă și de controversele dintre combatante dinanitea confruntării.

Albaiulienii au obținut victoria cu scorul de 2-1, după o primă repriză fără goluri. Cristian Bălan a deschis scorul în minutul 63, după ce a fost introdus pe teren de Cristian Pustai, iar Amidu a majorat avantajul gazdelor în minutul 84.

CIL Blaj a redus din diferență în minutul 88, prin Y. Beza, însă Unirea a reușit să păstreze avantajul până la fluierul final.

Succesul a reprezentat a noua victorie consecutivă pentru formația din Alba Iulia, care și-a consolidat poziția de lider al Seriei 7.

La meci au asistat aproximativ 1.000 de spectatori.

sursa foto-video: YouTube Mic Alexandru

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