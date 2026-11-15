Foto: CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, victorii la Under 19 și înfrângeri la Under 17 | Duminică, 22 noiembrie, derby „de Alba” pe „Pielarul”!

CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, victorii la Under 19 și înfrângeri la Under 17 | Duminică, 22 noiembrie, derby „de Alba” pe „Pielarul”!

După o pauză de două săptămâni, CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, conjudețenele angrenate în campionatele organizate de FRF au revenit cu rezultate similare ca în etapa a 11-a, victorii la Under 19 și eșecuri la Under 17. Duminică, 22 noiembrie, pe „Pielarul” este derby „de Alba”.

La Under 19, CSM Unirea Alba Iulia a învins, la Micești, ACS Mediaș, scor 2-1 (2-0), golurile formației pregătite de Alexandru Kalanyos fiind reușite de Oțel (15), Onilă (31). LPS Sebeș a realizat un succes dramatic, în deplasare, cu Alma Sibiu, scor 3-2 (0-2). Vizitatorii, conduși de Denis Cunțan și Cosmin Maier, au realizat o remontada în actul secund, prin reușitele semnate de E. Vlad (50), Topală (59), Horșa (90+1).

LPS Sebeș (antrenori Denis Cunțan și Cosmin Maier) este pe locul trei, 21 puncte (golaveraj 16-16), iar CSM Unirea Alba Iulia, se clasează pe poziția secundă, cu 20 puncte (golaveraj 26-12), după 10 meciuri).

La Under 17, CSM Unirea Alba Iulia a pierdut acasă cu ACS Mediaș, scor 1-3 (1-3), Bocăniciu a egalat în min. 28. Alma Sbiu a învins CSM Sebeș, scor 5-2 (3-2), oapeții punctând prin M. Țăran (6, a deschis scorul) și Al. Dan (26, a egalat la 2). „Alb-negrii” (antrenor Florin Codleanu) sunt pe locul 5, cu 13 puncte, (golaveraj 17-31), uemați de LPS Sebeș (antrenor Cosmin Groza), cu 4 puncte (12-35)

foto: LPS Sebeș, CSM Unirea Alba Iulia

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