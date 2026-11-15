Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: „La Alba Iulia, turismul bate pasul pe loc, dar firmele de casă încasează fenomenal de bine. Craiova atrage turiști, noi tăiem panglici și depunem coroane”

Cosmin Matieș, cunoscut antreprenor local din domeniul HoReCa, lansează critici dure la adresa administrației locale din Alba Iulia, acuzând lipsa unei strategii coerente de dezvoltare turistică și incapacitatea de a valorifica potențialul economic al orașului.

Potrivit lui Cosmin Matieș, în timp ce Craiova a transformat Târgul de Crăciun într-un veritabil motor pentru turism și economia locală, la Alba Iulia evenimentele care ar putea atrage vizitatori lipsesc. Mai mult, antreprenorul atrage atenția asupra contrastului dintre dificultățile mediului economic local și prosperitatea firmelor de casă, despre care afirmă că încasează „fenomenal de bine”.

„Despre turism, târguri și alte cele…

Peste tot se inaugurează Târgurile de Crăciun. La noi ? … pauză .

Nu sunt eu fanul Olguței, dar trebuie să recunosc un lucru: dintr-un oraș care nu avea o imagine turistică puternică, a reușit să transforme Craiova într-o destinație turistică de succes.

Iarna, în perioada Târgului de Crăciun, locurile de cazare devin greu de găsit, iar prețurile cresc considerabil.

Economia locală explodează !

În Alba Iulia, în schimb, bate vântul. La propriu și la figurat.

Din păcate, administrația locală nu înțelege un lucru elementar: un oraș trebuie administrat cu o logică economică, asemenea unei firme.

Investești. Atragi turiști. Generezi consum. Susții locuri de muncă. Încasezi mai mulți bani la buget. Reinvestești.

Nu este chiar atât de complicat. Sau, cel puțin, n-ar trebui să fie.

Ceea ce se întâmplă în ultimii ani cu turismul local este însă o glumă proastă. Una pe care o plătește întreaga comunitate.

Vorbim despre sute de locuri de muncă dependente direct sau indirect de turism, despre afaceri care trebuie să supraviețuiască și despre o destinație care, în loc să devină tot mai atractivă, pare să piardă teren de la un an la altul.

Mă rog, nu chiar toate firmele au probleme… Firmele de casă par să încaseze bine. Și când spun bine, mă refer la foarte bine. Fenomenal de bine!

În schimb, la capitolul activități publice, excelăm pe o singură direcție: mai tăiem o panglică, mai depunem o coroană, mai organizăm un mic simpozion, festivități și întâlniri irelevante, de multe ori cu aceiași oameni.

Turiști? Nahhh…

Da știu , OMD-ul… Am să revin și pe acest subiect…”, afirmă Cosmin Matieș într-o postare publicată duminică, 15 noiembrie 2026, în mediul online.

foto: arhivă

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