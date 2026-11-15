Ştirea zilei

Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: „La Alba Iulia, turismul bate pasul pe loc, dar firmele de casă încasează fenomenal de bine. Craiova atrage turiști, noi tăiem panglici și depunem coroane”

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 secunde

în

De

Cosmin Matieș, antreprenor HoReCa: „La Alba Iulia, turismul bate pasul pe loc, dar firmele de casă încasează fenomenal de bine. Craiova atrage turiști, noi tăiem panglici și depunem coroane”

Cosmin Matieș, cunoscut antreprenor local din domeniul HoReCa, lansează critici dure la adresa administrației locale din Alba Iulia, acuzând lipsa unei strategii coerente de dezvoltare turistică și incapacitatea de a valorifica potențialul economic al orașului.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit lui Cosmin Matieș, în timp ce Craiova a transformat Târgul de Crăciun într-un veritabil motor pentru turism și economia locală, la Alba Iulia evenimentele care ar putea atrage vizitatori lipsesc. Mai mult, antreprenorul atrage atenția asupra contrastului dintre dificultățile mediului economic local și prosperitatea firmelor de casă, despre care afirmă că încasează „fenomenal de bine”.

„Despre turism, târguri și alte cele…

Peste tot se inaugurează Târgurile de Crăciun. La noi ? … pauză .

Nu sunt eu fanul Olguței, dar trebuie să recunosc un lucru: dintr-un oraș care nu avea o imagine turistică puternică, a reușit să transforme Craiova într-o destinație turistică de succes.

Iarna, în perioada Târgului de Crăciun, locurile de cazare devin greu de găsit, iar prețurile cresc considerabil.
Economia locală explodează !

În Alba Iulia, în schimb, bate vântul. La propriu și la figurat.

Din păcate, administrația locală nu înțelege un lucru elementar: un oraș trebuie administrat cu o logică economică, asemenea unei firme.

Investești. Atragi turiști. Generezi consum. Susții locuri de muncă. Încasezi mai mulți bani la buget. Reinvestești.

Nu este chiar atât de complicat. Sau, cel puțin, n-ar trebui să fie.

Ceea ce se întâmplă în ultimii ani cu turismul local este însă o glumă proastă. Una pe care o plătește întreaga comunitate.

Vorbim despre sute de locuri de muncă dependente direct sau indirect de turism, despre afaceri care trebuie să supraviețuiască și despre o destinație care, în loc să devină tot mai atractivă, pare să piardă teren de la un an la altul.

Mă rog, nu chiar toate firmele au probleme… Firmele de casă par să încaseze bine. Și când spun bine, mă refer la foarte bine. Fenomenal de bine!

În schimb, la capitolul activități publice, excelăm pe o singură direcție: mai tăiem o panglică, mai depunem o coroană, mai organizăm un mic simpozion, festivități și întâlniri irelevante, de multe ori cu aceiași oameni.

Turiști? Nahhh…

Da știu , OMD-ul… Am să revin și pe acest subiect…”, afirmă Cosmin Matieș într-o postare publicată duminică, 15 noiembrie 2026, în mediul online.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Video | Bărbat din Blaj, reținut pentru furt calificat: A spart ușa unei locuințe din Ighiu și a furat un generator și o motocositoare

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

15 noiembrie 2026

De

Bărbat din Blaj, reținut pentru furt calificat: A spart ușa unei locuințe din Ighiu și a furat un generator și o motocositoare Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Moment neobișnuit: Un arbitru asistent a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit în timpul derby-ului de Alba dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 6 ore

în

15 noiembrie 2026

De

Moment neobișnuit: Un arbitru asistent a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit în timpul derby-ului de Alba dintre CSM Unirea Alba Iulia și CIL Blaj Un moment mai puțin întâlnit pe terenurile de fotbal din România s-a petrecut sâmbătă, 14 noiembrie 2026, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia, în timpul derby-ului județean dintre CSM […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

15 noiembrie 2026

De

ANGAJĂRI LA STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 15 noiembrie. Condițiile de înscriere la concurs Mai multe instituții publice din județul Alba anunță organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante. Candidații trebuie să îndeplinească atât condițiile generale, cât și condițiile specifice privind studiile, vechimea în muncă și alte […]

Citește mai mult