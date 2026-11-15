Rezidențiat 2026: Care au fost cele mai mari punctaje în țară / Ministru: „Aveți încredere în voi și în viitorul vostru! O să fie bine!”
Rezidențiat 2026: Care au fost cele mai mari punctaje în țară / Ministru: „Aveți încredere în voi și în viitorul vostru! O să fie bine!”
Rezultatele examenului de Rezidențiat 2026 au fost centralizate la nivel național, după corectarea lucrărilor din cele șase centre universitare. Bucureștiul, Timișoara și Cluj-Napoca se regăsesc în clasamentul celor mai mari performanțe, cu punctaje de top de 943 la Medicină, 936 la Medicină dentară și 925 la Farmacie.
Cele mai mari punctaje la nivel național:
*Medicină: 943 puncte – București
*Medicină dentară: 936 puncte – Timișoara
*Farmacie: 925 puncte – București
Cele mai mari punctaje obținute în fiecare centru universitar:
BUCUREȘTI
*Medicină: 943 puncte
*Medicină dentară: 932 puncte
*Farmacie: 925 puncte
CLUJ-NAPOCA
*Medicină: 935 puncte
*Medicină dentară: 924 puncte
*Farmacie: 898 puncte
CRAIOVA
*Medicină: 926 puncte
*Medicină dentară: 902 puncte
*Farmacie: 861 puncte
IAȘI
*Medicină: 929 puncte
*Medicină dentară: 917 puncte
*Farmacie: 872 puncte
TÂRGU MUREȘ
*Medicină: 924 puncte
*Medicină dentară: 887 puncte
*Farmacie: 900 puncte
TIMIȘOARA
*Medicină: 938 puncte
*Medicină dentară: 936 puncte
*Farmacie: 915 puncte
Pragul de 60% din punctajul maxim național, pentru fiecare domeniu:
*Medicină: 565,8 puncte
*Medicină dentară: 559,2 puncte
*Farmacie: 555 puncte
„Felicitări tuturor candidaților! În spatele acestor rezultate sunt ani de muncă, pregătire, sacrificii și determinare.
Știu cât de important este acest moment pentru fiecare dintre voi. Indiferent de punctajul obținut, efortul vostru merită respect și apreciere.
România are nevoie de voi! Avem responsabilitatea să construim un sistem de sănătate în care tinerii profesioniști să fie respectați, susținuți și să aibă oportunități reale de dezvoltare profesională.
Mulțumesc doamnei prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Comisiei Naționale de Rezidențiat, rectorilor celor șase universități de medicină și farmacie, comisiilor locale și tuturor echipelor care au făcut posibilă organizarea și desfășurarea acestui examen.
Aveți încredere în voi și în viitorul vostru!
O să fie bine!”, a transmis Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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