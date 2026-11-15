Video | Bărbat din Blaj, reținut pentru furt calificat: A spart ușa unei locuințe din Ighiu și a furat un generator și o motocositoare
Bărbat din Blaj, reținut pentru furt calificat: A spart ușa unei locuințe din Ighiu și a furat un generator și o motocositoare
Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Blaj, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la data de 7 noiembrie 2026, în jurul orei 21.00, ar fi pătruns, prin forțarea ușii de acces, în interiorul unui imobil situat în comuna Ighiu, de unde ar fi sustras o motocositoare și un generator electric, în valoare totală de 1.800 de lei.
Bunurile sustrase au fost recuperate și restituite persoanei vătămate.
Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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