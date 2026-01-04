VIDEO | Primarul Gabriel Pleșa a pus mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit. Ce spune edilul despre deszăpezirea la Alba Iulia

Primarul Gabriel Pleșa a pus mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit. Ce spune edilul despre deszăpezirea la Alba Iulia

Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, a pus duminică după-masa mâna pe lopată și a ieșit la deszăpezit în oraș. Prima oprire a fost la pasajul din Cetate pentru a îndepărta zăpada de pe scări, urmând să se deplaseze și în fața insituției pe care o conduce pentru a curăța parcarea și trotuarele.

Acesta a declarat pentru ziarulunirea.ro că se intervine în principal pe arterele principale din municipiu, iar zăpada adunată de pe drumuri este transportată și depozitată în fața stadionului Cetate.

,,Am ieșit pe arterele principale, sunt încă probleme și încă ninge, dar sperăm să se oprească în după-masa asta. E foarte multă zăpadă, am început să luăm cu încărcătoarele frontale, cu volele și să punem pe 8×4 să ducem în față la stadion. Sunt cantități mari de zăpadă, iar plugul chiar dacă intră, aruncă pe trotuare care sunt pline de zăpadă.

Ieri am reușit să stăpânim situația, dar din păcate astăzi a început să ningă din nou. Am ieșit aici pentru că am văzut un filmuleț cu o persoană cu handicap care era transportată pe scări cu căruciorul. Din nefericire, fiind și zi nelucrătoare, nu avem oameni la muncă în folosul comunității decât dimineață și am zis cu prietenii și colegii din Primărie să facem noi pasajul din Cetate și jos la Primărie.

Am intervenit cu tot ce se putea, inclusiv cu utilaje ale Primăriei, autograderul, volă, tot ce avem. Marea problemă e că a căzut o cantitate mare de zăpadă într-un timp scurt și a trebuit în primul rând să ne axăm pe străzile principale, pe căile autobuzelor și abia acum începem să intrăm pe străzile secundare, în Centru, să deblocăm până mâine dimineață când lumea merge la serviciu”, a declarat Gabriel Pleșa pentru ziarulunirea.ro.

Edilul a mai precizat că în cursul zilei de mâine se va interveni pe trecerile de pietoni și trotuarele din jurul școlilor și a instituțiilor publice. Din zona stațiilor de autobuz zăpada va fi încărcată și pentru a facilita accesul pasagerilor.

,,Vom vedea cum evoluează vremea, dar mă bucur că majoritatea oamenilor au înțeles să circule prudent, nu am avut incidente de trafic. Am avut în schimb câteva situații de urgență, unde oamenii au trebuit să ajungă la dializă sau în alte părți și ne-am străduit, chiar de pe străzi grele în condițiile de iarnă, să realizăm accesul”, a mai precizat Gabriel Pleșa.

Probleme mai sunt se pare în Oarda de Sus, într-o zonă unde nu s-a putut intra și în Alba Iulia, zona de deasupra viilor unde de 2 ori s-a încercat și nu s-a reușit intervenția.

Primarul Gabriel Pleșa s-a arătat optimist și este de părere că dacă ninsoarea se va opri, la Alba Iulia se va putea circula în condiții optime: ,,Dacă se oprește în 24 de ore, ar trebui să avem acces pe toate arterele importante. Alba Iulia are peste 300 km de străzi și șosele și într-adevăr, în condițiile de iarnă severă și de ninsori abundente, nu este ușor să deblochezi, dar noi sperăm ca mâine dimineață lumea să poată ajunge la serviciu, iar joi copiii să ajungă la școală în bune condiții.

