FOTO | O tânără din Alba, experiențe memorabile în Japonia! Pasionată de limba și cultura japoneză după o vizită la 13 ani, a revenit după ani, în Tokyo, ca studentă: ,,M-a marcat mai mult decât mă așteptam”
O tânără din Alba, experiențe memorabile în Japonia! Pasionată de limba și cultura japoneză după o vizită la 13 ani, a revenit după ani, în Tokyo, ca studentă: ,,M-a marcat mai mult decât mă așteptam”
Studentă la Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la specializarea japoneză-franceză, albaiulianca Romana Sârb a avut parte de o experiență memorabilă în Japonia. Printr-un acord interuniveristar, Romana a avut șansa de a studia la Universitatea Musashino din Tōkyō. A stat acolo cinci luni, din septembrie 2025 până în februarie 2026, iar această perioadă a fost una extraordinară pentru ea.
„Interesul meu pentru Japonia a apărut încă de la 13 ani, în 2017, când am avut ocazia să vizitez pentru prima dată Tōkyō, alături de corul Theotokos din Alba Iulia. A fost o experiență care m-a marcat mai mult decât mă așteptam și care m-a făcut să îmi doresc, chiar de atunci, să mă reîntorc cândva. Cu timpul, această dorința s-a transformat într-un plan concret.
Am început să studiez limba japoneză și am ales să urmez Facultatea de Litere din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, la specializarea japoneză-franceză. Învățarea limbii japoneze nu a fost ușoară — kanji-urile, gramatica și diferențele față de limbile europene mi-au dat destule bătăi de cap. Au fost momente în care simțeam că avansez greu, dar tocmai micile reușite, cum ar fi să înțeleg un text sau să pot purta o conversație simplă, m-au motivat să continui”, a povestit Romana.
Emoții înainte de plecare fiind singură într-o țară atât de diferită
Gândul că pentru cinci luni va fi singură într-o țară atât de diferită a fost copleșitor. Având în vedere faptul că urma ziua ei de naștere și sărbătorile de iarnă, aceste gânduri au plusat asupra stării ei.
„Recunosc că, înainte de plecare, am avut multe emoții. Gândul că voi ajunge singură într-o țară atât de diferită era destul de copleșitor. Totuși, după ce am ajuns în Japonia, lucrurile au devenit mult mai simple decât îmi imaginam. M-am adaptat treptat, iar oamenii pe care i-am întâlnit m-au ajutat foarte mult să mă simt în largul meu.
La început a fost o perioadă destul de intensă: am cunoscut oameni noi, din culturi diferite, am încercat să mă obișnuiesc cu stilul de viață japonez și, mai ales, să folosesc cât mai mult limba japoneză. A fost și partea cea mai provocatoare, dar și cea mai satisfăcătoare. Deși nu mă simțeam mereu sigură pe mine, am realizat cât de mult contează să încerci să vorbești, chiar dacă faci greșeli”, a spus Romana.
Cursurile interactive, partea cea mai frumoasă a acestei experiențe
Până când a descoperit dragostea pentru limba japoneză, Romana nu ajunsese să termine niciodată un lucru pe care îl începea. Mereu se oprea la jumătate, însă de când a descoperit această limbă, și-a propus să ducă până la capăt acest „proiect”, motiv pentru care a și ales să studieze această specializare la facultate. Cât despre cursurile la care a participat în Japonia, aceasta spune că erau foarte interactive și îi încuraja să participe activ.
„Cursurile mi-au plăcut mult, mai ales pentru că erau interactive și ne încurajau să participăm activ. În afara orelor, activitățile și interacțiunile cu studenți japonezi și internaționali m-au ajutat să îmi îmbunătățesc limba și să capăt mai multă încredere. Privind în urmă, pot spune că această experiență m-a schimbat în multe feluri.
M-a ajutat să capăt mai multă încredere în propriile forțe și să privesc lucrurile cu mai mult curaj. Faptul că am trăit pentru o perioadă într-o cultură diferită m-a făcut să devin mai deschisă către oameni și către experiențe noi. În același timp, a fost și o lecție de independență: am învățat să mă descurc singură, să mă adaptez și să găsesc soluții chiar și atunci când lucrurile păreau dificile, mai ales din cauza limbii.
Timpul petrecut în Japonia m-a făcut să îmi dau seama cât de mult îmi place să studiez limba japoneză. Faptul că am putut să folosesc limba în fiecare zi mi-a arătat cât de mult mai am de învățat, dar și cât de mult îmi doresc să devin din ce în ce mai bună”, a mai povestit Romana.
Cristina GANGA
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