Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce
Un bărbat din județul Alba va fi judecat pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor psihoactive, după ce judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurori și a dispus începerea procesului penal.
Potrivit încheierii pronunțate la 5 iunie 2026, Judecătoria Alba Iulia a analizat dosarul instrumentat de Parchet și a ajuns la concluzia că atât sesizarea instanței, cât și probele administrate în faza de urmărire penală respectă toate cerințele legale.
Control rutier în miez de noapte
Conform acuzațiilor formulate de procurori, inculpatul a fost depistat în noaptea de 9 noiembrie 2024, în jurul orei 02:10, în timp ce conducea un autoturism. În urma verificărilor efectuate de polițiști, șoferul a fost testat cu aparatul DrugTest, iar rezultatul a indicat prezența unor substanțe interzise. Ulterior, probele biologice recoltate au fost analizate de specialiștii Institutului de Medicină Legală.
Rezultatele toxicologice au evidențiat prezența substanței 2-metilmetcatinonă (2-MMC) în sânge și a mefedronei în urină. Mai mult, o expertiză medico-legală întocmită ulterior a stabilit că 2-MMC avea aptitudinea de a afecta capacitatea inculpatului de a conduce un autovehicul pe drumurile publice.
Expertiza medico-legală, piesă-cheie în dosar
Dosarul penal se bazează pe un ansamblu consistent de probe, printre care procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, declarațiile suspectului și ale martorilor, rezultatele testării antidrog, analizele toxicologice și raportul de expertiză medico-legală.
Acest ultim document are o importanță deosebită, deoarece stabilește nu doar prezența substanței psihoactive în organism, ci și capacitatea acesteia de a influența aptitudinile necesare conducerii unui vehicul, aspect esențial pentru susținerea acuzației formulate în baza articolului 336 alineatul 2 din Codul Penal.
Fără obiecții din partea apărării
În etapa camerei preliminare nu au fost formulate cereri sau excepții privind legalitatea urmăririi penale, a probelor administrate ori a actelor efectuate de organele de cercetare penală.
Judecătorul a analizat din oficiu dosarul și a constatat că rechizitoriul cuprinde toate elementele prevăzute de lege, că probele au fost administrate în mod legal și că instanța sesizată este competentă să judece cauza.Prin soluția pronunțată, instanța a confirmat legalitatea întregii proceduri desfășurate până în prezent și a dispus începerea judecății propriu-zise împotriva inculpatului pentru infracțiunea de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.
Încheierea poate fi contestată în termen de trei zile de la comunicare, însă, în lipsa unor eventuale contestații admise, dosarul va intra în faza de judecată pe fond, unde instanța va analiza vinovăția sau nevinovăția inculpatului și va decide dacă acesta se face responsabil de fapta reținută de procurori.
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