UPDATE FOTO | ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă
ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă
Un accident rutier s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 6 iunie 2026, în Lancrăm.
„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Lancram, strada Nouă, municipiul Sebeș.
In accident ar fi implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.
Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 22.09.
foto: ISU Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce Un bărbat din județul Alba va fi judecat pentru conducerea unui autoturism sub influența substanțelor psihoactive, după ce judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de procurori și a dispus începerea procesului penal. […]
De ce trebuie să încheie administrația locală din Alba Iulia o tranzacție judiciară cu un agent economic ce s-a ocupat în trecut de termoficare
De ce trebuie să încheie administrația locală din Alba Iulia o tranzacție judiciară cu un agent economic ce s-a ocupat în trecut de termoficare Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 8 iunie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacții judiciare între […]
20 iunie 2026 | „Fii Om Bun”: Spectacol caritabil la Blaj, în sprijinul copiilor și tinerilor cu dizabilități
„Fii Om Bun”: Spectacol caritabil la Blaj, în sprijinul copiilor și tinerilor cu dizabilități Serviciul de Ajutor Maltez – Filiala Blaj organizează în data de 20 iunie, de la ora 17:30, spectacolul caritabil de muzică folk „Fii Om Bun”, care va avea loc la Pizzeria Opera, din Parcul „Avram Iancu” din Blaj. Scopul evenimentului este […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Nicușor Dan după ce o mină marină a explodat în Portul Constanța: „Rusia este țara agresoare, Ucraina se apără”
Nicușor Dan după ce o mină marină a explodat în Portul Constanța: „Rusia este țara agresoare, Ucraina se apără” Președintele...
România, între inflație galopantă și vulnerabilități strategice. Economist: „Țara care oferă lumii material de stand-up comedy”
România, între inflație galopantă și vulnerabilități strategice. Economist: „Țara care oferă lumii material de stand-up comedy” Piețele financiare globale au...
Știrea Zilei
VIDEO | „Bujor cu Dor”, afacerea unor tineri din Alba, care a înflorit din dorul unei nepoate pentru bunica ei. Plantație cu peste 1.000 de bujori, crescută în miros de primăvară, muncă și amintiri din copilărie
„Bujor cu Dor”, afacerea unor tineri din Alba, care a înflorit din dorul unei nepoate pentru bunica ei. Plantație cu...
FOTO | O tânără din Alba, experiențe memorabile în Japonia! Pasionată de limba și cultura japoneză după o vizită la 13 ani, a revenit după ani, în Tokyo, ca studentă: ,,M-a marcat mai mult decât mă așteptam”
O tânără din Alba, experiențe memorabile în Japonia! Pasionată de limba și cultura japoneză după o vizită la 13 ani,...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă
ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă Un accident rutier s-a produs în seara zilei de sâmbătă,...
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce...
Politică Administrație
Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Ieri a fost un moment de viitor, o...
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...