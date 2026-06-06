Curier Județean

UPDATE FOTO | ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă

Ioana Oprean

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ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă

Un accident rutier s-a produs în seara zilei de sâmbătă, 6 iunie 2026, în Lancrăm. 

„Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în Lancram, strada Nouă, municipiul Sebeș.

In accident ar fi implicate 2 autoturisme, fără persoane încarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Alba la ora 22.09.

foto: ISU Alba

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