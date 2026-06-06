UPDATE FOTO | ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă

De ce trebuie să încheie administrația locală din Alba Iulia o tranzacție judiciară cu un agent economic ce s-a ocupat în trecut de termoficare Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de luni, 8 iunie 2026 se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacții judiciare între […]