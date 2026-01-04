VIDEO ȘTIREA TA | Zăpada, coșmarul pietonilor: Trecerile de pietoni și stațiile de autobuz din Alba Iulia, pline de nămeți. Oamenii ocolesc pe carosabil sau calcă în mormanele înalte până la genunchi
Zăpada, coșmarul pietonilor: Trecerile de pietoni și stațiile de autobuz din Alba Iulia, pline de nămeți. Oamenii ocolesc pe carosabil sau calcă în mormanele înalte până la genunchi
La Alba Iulia, intervențiile de deszăpezire lasă de dorit. Se intervine pe arterele principale, dar străzile secundare, trotuarele, stațiile de autobuz și marginile trecerilor de pietoni au devenit obstacole imposibil de trecut.
Pe adresa redacției ziarulunirea.ro au sosit mai multe imagini în care se vede cum pentru pietoni și călătorii care coboară sau urcă în mijloacele de transport în comun mormanele de zăpadă murdară sunt adevărate obstacole.
Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Primăria Alba Iulia ,,solidară” cu cetățenii municipiului: Nu au fost deszăpezite nici măcar parcarea din fața insituției sau trotuarele
Vârstnici care nu pot trece de pe carosabil pe trotuar în zona trecerilor de pietoni sau pasageri blocați în stații de autobuz sau între autobuz și mormanele de zăpadă au fost surprinse de participanții la trafic.
Oamenii au doar câteva variante, fie să sară peste grămezile de zăpadă, ceea ce în cazul vârstnicilor este exclus, ori să le ocolească pe carosabil sau pur și simplu să calce în zăpada care în ce cele mai multe locuri le ajunge până la genunchi.
Alți cititori au declarat pentru ziarulunirea.ro că și-au deszăpezit trotuarul în fața curților, dar mașinile de deszăpezire au aruncat zăpada la loc și se plâng de nepăsarea autorităților de a gestiona situația.
,,O femeie în vârstă coboară din autobuz și rămâne prizonieră în zăpadă. Aici se vede adevărata față a administrației: zero muncă, zero responsabilitate, zero respect.
Orașul e îngropat, trotuarele sunt capcane, iar autoritățile sunt complet dispărute. Taxele sunt încasate la timp, dar obligațiile — abandonate fără rușine.
Nu e o scăpare, nu e o întâmplare. E incompetență!
Când o persoana vulnerabila nu poate merge mai departe pentru că statul a decis să nu-și facă treaba, nu mai vorbim de administrație. Vorbim de eșec total”, au transmis cititorii ziarulunirea.ro.
