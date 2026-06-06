Sport

Dragoș Militaru, antrenor CSM Unirea Alba Iulia, după decepția din barajul cu SC Popești-Leordeni: „Nu meritam mai mult, nu am avut nicio șansă, au fost mult mai buni!”

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

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Dragoș Militaru, antrenor CSM Unirea Alba Iulia, după decepția din barajul cu SC Popești-Leordeni: „Nu meritam mai mult, nu am avut nicio șansă, au fost mult mai buni!”

CSM Unirea Alba Iulia a pierdut barajul de promovare în Liga 2, 0-2 (0-1), în deplasare cu SC Popești-Leordeni, care a realizat o promovare istorică, în premieră în eșalonul secund

Citește și: VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia ratează al doilea an consecutiv promovarea în Liga 2! O nouă dezamăgire a „alb-negrilor”, SC Popești-Leordeni, promovare istorică

Decepția unui nou sezon ratat, asta după o prestație dezamăgitoare în confruntarea decisivă, este explicată de Dragoș Militaru, după un al doilea eșec din mandatul pe banca „alb-negrilor”

„Am pierdut o finală din care nu știu dacă meritam mai mult. Am avut o singură, hai două ocazii mai mari. Cred că am fost depășiți de miză, nu pot să-mi dau seama.

La cum am arătat meciul, am întâlnit cea mai bună echipă din partea a doua a sezonului. Pierdeam majoritatea duelurilor, mi s-a părut o echipă care era din altă ligă. Nu am putut mai mult, au fost mult mai buni, tranziții rapide, nu au greșit nimic, erau foarte siguri, mult peste noi azi, din toate punctele de vedere.

Nu am avut nicio șansă, cu toate schimbările, au fost puține realizări. Promovarea s-a pierdut astăzi, în această partidă, mă așteptam la mai mult, chiar dacă au fost două meciuri în deplasare. Suporterilor le mulțumim că au fost alături de noi în număr mare. Suntem dezamăgiți, și noi și ei. Viața merge înainte, trebuie să strângem rândurile, să ne ne îmbunătățim și sperăm să fim mai buni”, a spus Dragoș Militaru, extrem de realist după înfrângerea fără niciun dubiu.

Foto, video: Lucian DANCIU

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