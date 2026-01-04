VIDEO ȘTIREA TA | Primăria Alba Iulia ,,solidară” cu cetățenii municipiului: Nu au fost deszăpezite nici măcar parcarea din fața insituției sau trotuarele
Primăria Alba Iulia ,,solidară” cu cetățenii municipiului: Nu au fost deszăpezite nici măcar parcarea din fața insituției sau trotuarele
Nemulțumiți de felul cum administrația locală gestionează deszăpezirea în Alba Iulia, tot mai mulți locuitori își postează off-ul pe rețelele de socializare.
Dar, prea puțini știu ca însuși Primăria Alba Iulia este solidară cu ei! E destul să treci prin fața instituției ca să îți dai seama că deszăpezirea nu a ajuns nici măcar acolo!
Fie că vorbim de trotuarul din fața Primăriei sau zonele învecinate, totul este acoperit de un strat gros de zăpadă. Nu mai vorbim de parcare, unde autoturismele dorm îngropate de ninsoare.
În tot acest timp, în oraș au fost deszăpezite doar arterele principale, străduțele secundare sau cele neasfaltate fiind dispărute sub mantia albă de nea.
Nu mai vorbim de stațiile de autobuz sau trecerile de pietoni, unde trebuie fie să faci salturi ca să treci peste mormanele de zăpadă, fie să te îngropi până la genunchi în zăpadă murdară.
Una peste alta, până marți dimineața, albaiulienii mai au de așteptat, județul fiind sub avertizare cod galben de ninsori abundente.
