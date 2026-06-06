FOTO: Nicolae Stanciu, căpitanul României, la prima victorie a „tricolorilor” sub comanda lui Gheorghe Hagi!

Nicolae Stanciu, căpitanul României, la prima victorie a „tricolorilor” sub comanda lui Gheorghe Hagi!

Albaiulianul Nicolae Stanciu a purtat banderola de căpitan al României, în partida de verificare cu Țara Galilor, 2-1 (0-0), pe „Steaua”, în prezența a peste 23.000 de spectatori

Internaționalul din Alba a evoluat până în minutul 70, bifând a 87-a selecție la prima reprezentativă. Stanciu este pe locul 9 în topul celor mai multe prezențe în tricoul Naționalei.

România a învins Țara Galilor, scor 2-1 (0-0), goluri Fl. Coman 52, Ad. Rus 80, respectiv Brooks 63

A fost al doilea joc din mandatul lui Gheorghe Hagi, la revenirea după 25 de ani pe banca României, precedentul fiind 1-1 în Georgia. România a avut o formulă experimentală, cu multe nume noi

foto: Gazeta Sporturilor

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