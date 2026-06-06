FOTO: Nicolae Stanciu, căpitanul României, la prima victorie a „tricolorilor” sub comanda lui Gheorghe Hagi!
Nicolae Stanciu, căpitanul României, la prima victorie a „tricolorilor” sub comanda lui Gheorghe Hagi!
Albaiulianul Nicolae Stanciu a purtat banderola de căpitan al României, în partida de verificare cu Țara Galilor, 2-1 (0-0), pe „Steaua”, în prezența a peste 23.000 de spectatori
Citește și: FOTO | Ce echipă a câștigat faza județeană a Cupei „Nicolae Stanciu” la fotbal, competiție destinată elevilor: „O zi plină de emoție, fair-play și meciuri disputate”
Internaționalul din Alba a evoluat până în minutul 70, bifând a 87-a selecție la prima reprezentativă. Stanciu este pe locul 9 în topul celor mai multe prezențe în tricoul Naționalei.
România a învins Țara Galilor, scor 2-1 (0-0), goluri Fl. Coman 52, Ad. Rus 80, respectiv Brooks 63
A fost al doilea joc din mandatul lui Gheorghe Hagi, la revenirea după 25 de ani pe banca României, precedentul fiind 1-1 în Georgia. România a avut o formulă experimentală, cu multe nume noi
foto: Gazeta Sporturilor
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Dragoș Militaru, antrenor CSM Unirea Alba Iulia, după decepția din barajul cu SC Popești-Leordeni: „Nu meritam mai mult, nu am avut nicio șansă, au fost mult mai buni!”
Dragoș Militaru, antrenor CSM Unirea Alba Iulia, după decepția din barajul cu SC Popești-Leordeni: „Nu meritam mai mult, nu am avut nicio șansă, au fost mult mai buni!” CSM Unirea Alba Iulia a pierdut barajul de promovare în Liga 2, 0-2 (0-1), în deplasare cu SC Popești-Leordeni, care a realizat o promovare istorică, în premieră […]
SC Popești-Leordeni, într-un scandal imens cu promovarea în Liga 2!!! Acuzații de fals în acte, documente antedatate și o decizie de depunctare ascunsă de FRF! Ilfovenii au învins 2-0, în barajul de promovare în Liga 2, pe CSM Unirea Alba Iulia!
SC Popești-Leordeni, scandal imens cu promovarea în Liga 2!!! Acuzații de fals în acte, documente antedatate și o decizie de depunctare ascunsă de FRF, în cazul CSL Ștefăneștii de Jos! Ilfovenii au învins 2-0, în barajul de promovare în Liga 2, pe CSM Unirea Alba Iulia! Gazeta Sporturilor a publicat un articol care aruncă în […]
VIDEO: Viitorul Sântimbru, campioană în premieră în SuperLiga Alba! Trupa din Galtiu vrea eventul județean, dar mai ales promovarea în Liga 3
Viitorul Sântimbru, campioană în premieră în SuperLiga Alba! Trupa din Galtiu vrea eventul județean, dar mai ales promovarea în Liga 3 Viitorul Sântimbru a devenit campioană, în premieră în SuperLiga Alba (Liga 4), și va reprezenta județul la barajul de promovare în Liga 3 (20 și 27 iunie), cu reprezentanta județului Mureș (Academica Transilvania Tg. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Nicușor Dan după ce o mină marină a explodat în Portul Constanța: „Rusia este țara agresoare, Ucraina se apără”
Nicușor Dan după ce o mină marină a explodat în Portul Constanța: „Rusia este țara agresoare, Ucraina se apără” Președintele...
România, între inflație galopantă și vulnerabilități strategice. Economist: „Țara care oferă lumii material de stand-up comedy”
România, între inflație galopantă și vulnerabilități strategice. Economist: „Țara care oferă lumii material de stand-up comedy” Piețele financiare globale au...
Știrea Zilei
VIDEO | „Bujor cu Dor”, afacerea unor tineri din Alba, care a înflorit din dorul unei nepoate pentru bunica ei. Plantație cu peste 1.000 de bujori, crescută în miros de primăvară, muncă și amintiri din copilărie
„Bujor cu Dor”, afacerea unor tineri din Alba, care a înflorit din dorul unei nepoate pentru bunica ei. Plantație cu...
FOTO | O tânără din Alba, experiențe memorabile în Japonia! Pasionată de limba și cultura japoneză după o vizită la 13 ani, a revenit după ani, în Tokyo, ca studentă: ,,M-a marcat mai mult decât mă așteptam”
O tânără din Alba, experiențe memorabile în Japonia! Pasionată de limba și cultura japoneză după o vizită la 13 ani,...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă
ACCIDENT în Lancrăm: Impact între două autoturisme pe strada Nouă Un accident rutier s-a produs în seara zilei de sâmbătă,...
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce
Șofer din Alba trimis în judecată după ce expertiza a confirmat efectele unui drog sintetic asupra capacității de a conduce...
Politică Administrație
Comunicat | O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației
O nouă etapă pentru TSD Alba: Mario Ștefănescu, noul președinte al organizației Ieri a fost un moment de viitor, o...
Comunicat PSD Alba | Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte
Organizația Femeilor Social Democrate Alba și-a desemnat noua structură de conducere. Iulia Fabian Mărincean, aleasă președinte Organizația Femeilor Social Democrate...
Opinii Comentarii
Mesaje de 1 Iunie, Ziua Copilului 2026. Ce SMS-uri, felicitări, urări le poţi trimite celor pe care îi consideri copii
Mesaje de 1 iunie, Ziua Copilului 2026 • Sms -uri de 1 Iunie. Urări si felicitări de 1 iunie •...
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru meritele sale, post mortem, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
126 de ani de la nașterea lui Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Personalitate importantă a Sebeșului, a fost numit pentru...