VIDEO | Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei aflați în mulțime

Președintele Nicușor Dan, HUIDUIT din nou, în lipsă, la depunerea de coroane de la Alba Iulia. Ce au strigat cei aflați în mulțime

Depunerile de coroane de la Alba Iulia, programate astăzi de Ziua națională a României, s-au desfășurat într-un cadru solemn, însă nu au fost lipsite de incidente sonore. În momentul în care a fost anunțată depunerea unei coroane de flori din partea președintelui României, „Excelența Sa, domnul Nicușor Dan”, o parte a mulțimii, aflată în zona în care se strânseseră membri și susținători AUR, a început să huiduie.

Reacția s-a repetat la fel ca în ziua precedentă, când huiduieli similare fuseseră înregistrate la un alt moment ceremonial local.

Tot în cadrul zilei de astăzi, europarlamentarul Diana Șoșoacă a organizat un marș în cetatea Alba Carolina, însoțită de simpatizanți. Pe tot parcursul marșului, aceasta a purtat în brațe o cruce de mari dimensiuni.

Tabloul suveranist din oraș a fost completat și de prezența altor figuri publice cu mesaje similare. Călin Georgescu și George Simion au sosit la Alba Iulia încă de dimineață, participând la evenimente separate, fiecare alături de propriile grupuri de susținători, în diferite zone ale orașului.

De asemenea, sosirea premierului Ilie Bolojan la Alba Iulia în cursul zilei, a fost și ea marcată de huiduieli din mulțime.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI