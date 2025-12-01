VIDEO | Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie 2025: Oamenii au fluierat și au scandat „Demisia, demisia”
Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie 2025: Oamenii au fluierat și au scandat „Demisia, demisia”
Ilie Bolojan, prim-ministrul României, a fost huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie 2025. Oamenii au fluierat și au scandat „Demisia, demisia”.
Citește și: VIDEO | Incident la sosirea lui Călin Georgescu la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova!”. Susține că a fost bătut și lovit: ,,Manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate”
Premierul Ilie Bolojan a ajuns luni la Alba Iulia cu puțin timp înainte de ora 14.00, pentru a participa la parada militară din Capitala Marii Uniri. A fost primit cu huiduieli și fluierături de oameni, acestea auzindu-se inclusiv în timpul intonării imnului național.
Oamenii au început să fluiere, să huiduie și să strige „demisia, demisia”, chiar din momentul în care premierul a coborât din mașină.
Parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia se desfășoară pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiu, cu participarea a peste 1000 de militari, tehnică de luptă, dar și avioane și elicoptere.
