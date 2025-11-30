VIDEO | Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României, Nicușor Dan

Huiduieli din partea susținătorilor AUR la Alba Iulia, la momentul depunerii coroanei în numele președintelui României

Depunerile de coroane de la Alba Iulia, desfășurate astăzi, au avut parte atât de momente solemne, cât și de reacții zgomotoase din parte celor prezenți. În zona în care se aflau membrii și simpatizanții AUR, prezenți în număr mare, s-au auzit huiduieli în momentul în care a fost depusă o coroană în numele președintelui României, Nicușor Dan.

Atmosfera s-a schimbat în momentul în care a fost depusă coroana din partea Președintelui României, Nicușor Dan, moment însoțit de o izbucnire de fluierături și reacții zgomotoase venite din zona unde se aflau susținătorii AUR.

La eveniment a fost prezent și liderul AUR, George Simion, aflat la Alba Iulia înaintea Congresului organizat de partid. Spre deosebire de reacția față de președintele Nicușor Dan, apariția și momentul depunerii coroanei de către acesta au fost întâmpinate cu aplauze și scandări de susținere. Simion a fost înconjurat de numeroși simpatizanți.

Ceremoniile din Alba Iulia au continuat conform programului oficial, cu onoruri militare, intonarea Imnului Național și depunerea de coroane la mai multe monumente istorice din oraș.

Reamintim că AUR și-a stabilit pentru astăzi, tot la Alba Iulia, și congresul pentru alegerea noii conduceri. George Simion este singurul candidat pentru un nou mandat la șefia partidului, în timp ce în structurile de conducere ale Consiliului Național au avut loc schimbări după procesul intern de vot desfășurat între 24 și 27 noiembrie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI