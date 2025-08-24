VIDEO | Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare din drag de comună
Paradă de poveste a portului popular la Întregalde: Zile superbe de sărbătoare
La Întregalde a fost programată în weekend-ul 23-24 august 2025 ediția a patra a evenimentului „Drag de Întregalde”.
Duminică la prânz, în cadrul acestui eveniment s-a desfășurat o foarte frumoasă paradă a portului popular tradițional.
Parada a pornit din fața Bisericii „Sfântul Ilie”.
Acest moment, extrem de gustat de cei prezenți la sărbătoarea comunei Întregalde, a fost precedat de ceremonialuri religioase: Sfânta Liturghie, oficiată la Biserica Necrileşti, respectiv un parastas la Biserica „Sfântul Ilie” Întregalde.
Programul zilei de duminică, 24 august 2025, a mai cuprins intonarea imnului național și a altor câtece patriotice de către Tudor Limbean, „Micul patriot” din Vințu de Jos, dar și un spectacol folcloric de amploare.
Protagoniști au fost Taraful Fiilor Satului, Ștefania Cristea Marian, Ana Berindei, Stelian de la Râmet, Anamaria Teasc, Daniel Bortes, Nicoleta Gäldean, Gabriel Bucur, Natalia Bitanu, Ciprian Tecşa, Oana Marian, Alesia Rus, Paula Paşca şi formaţia, Ansamblul Valea Târnavelor, Doinel Håndorean şi formația și Iulian Bic şi formația.
„În 2025 sărbătorim 500 de ani de la prima atestare documentară a localității Întregalde. Evenimentul nostru, aflat la a patra ediție a reunit fii ai satului, dar și oameni legați într-un fel sau altul de Întregalde.
Este o întâlnire a vechilor și noilor generații. În edițiile trecute spuneam că noi cei puțini am reușit să-i strângem pe cei mulți acasă. Iată că reușim să fim tot mai mulți la acest eveniment realizat din drag de Întregalde”, a declarat primarul comunei Întregalde, Victoria Moga.
„Un număr foarte mare de iubitori de folclor și păstrători ai tradițiilor au răspuns afirmativ invitației noastre de a participa la parada portului popular din cadrul ediției 2025 a evenimentului „Drag de Întregalde”. Au fost aproximativ 200 de persoane care au participa tla paradă. Am încercat pe cât posibil să redăm aici în zona mocănimii porturile populare din alte zone folclorice, pentru a scoate în evidență unicitatea specificului nostru local. Au fost prezentate atât costume vechi, cât și costume mai noi, toate extrem de frumoase”, a declarat Nicoleta Țâr, organizator.
